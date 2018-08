Parchetul General: 291 de plangeri privind protestul din 10 august au fost depuse pana duminica

Ziare.

De asemenea, procurorii militari au audiat, pana in prezent, 127 de persoane.Incepand de luni, audierile in acest dosar vor fi efectuate la sediul Parchetului General.Procurorii militari au deschis un dosar penal in care s-a inceput urmarirea penala in rem pentru savarsirea infractiunilor de purtare abuziva, abuz in serviciu si neglijenta in serviciu, in legatura cu modul de interventie al jandarmilor in timpul protestului din 10 august din Piata Victoriei.Pe 14 august, procurorul general Augustin Lazar a dispus ca Sectia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General sa preia de la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar ancheta in dosarul privind modul de interventie al jandarmilor si incidentele petrecute la manifestatia din 10 august din Piata Victoriei."Preluarea dosarului are ca temei cercetarea unitara a evenimentelor, avandu-se in vedere si formularea unor plangeri impotriva ministrului Afacerilor Interne, prefectului municipiului Bucuresti, conducerii Jandarmeriei Romane si Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, constituindu-se dosar penal la nivelul Sectiei Parchetelor Militare - PICCJ, dosar in care s-a dispus inceperea urmaririi penale in rem pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si purtare abuziva.Precizam ca dosarul preluat de la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti a fost constituit ca urmare a sesizarii din oficiu a procurorului militar de serviciu al Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti, care a constatat din imaginile prezentate in spatiul public ca exista suspiciunea posibilei comiteri a unor fapte de natura penala de catre cadrele militare", sustine Parchetul General.