Parchetul General a inregistrat 651 plangeri impotriva jandarmilor dupa protestul din 10 august

"In urma activitatilor desfasurate pana astazi, 23 august 2018, in cauza aflata pe rolul Sectiei parchetelor militare avand ca obiect cercetarea incidentelor violente petrecute cu ocazia manifestatiei din Piata Victoriei din Bucuresti, numarul plangerilor penale inregistrate a ajuns la 651, fiind efectuate in continuare activitati privind identificarea persoanelor care au fost implicate in comiterea violentelor", informeaza reprezentantii Parchetului General.De asemenea, tot in cauza instrumentata de procurorii militari de la Parchetul General, a fost audiat, joi, Catalin Paraschiv, seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei Romane."Nu dau eu declaratii si nici nu fac apologia schimbarilor la nivelul ministrului. (...) Mi-am asumat riscul in momentul in care mi-am condus oamenii fara niciun fel de problema. Nu vreau sa dau niciun interviu, sper ca ma intelegeti si pe mine. (...) V-am spus punctul meu", a spus colonelul Catalin Paraschiv, la iesirea din sediul Parchetului General.