770 de plangeri impotriva jandarmilor dupa protestul din 10 august

Potrivit Biroului de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in urma activitatilor desfasurate pana in 3 septembrie, in cauza aflata pe rolul Sectiei parchetelor militare avand ca obiect cercetarea incidentelor violente petrecute cu ocazia manifestatiei din Piata Victoriei din Bucuresti, numarul plangerilor penale inregistrate a ajuns la 770.Dosarul violentelor din Piata Victoriei a fost preluat de catre Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia Parchetelor Militare de la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti.Peste 400 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale la protestul din Piata Victoriei, la care au participat zeci de mii de oameni.