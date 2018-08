Parchetul General anunta ca s-au depus 351 de plangeri privind protestul din 10 august. Audierile continua

Ziare.

"In urma activitatilor desfasurate in cursul zilei de astazi, 20 august 2018, in dosarul privind anchetarea evenimentelor ce au avut loc cu ocazia mitingului organizat in Bucuresti, zona Piata Victoriei, in data de 10.08.2018, evenimente care au avut ca rezultat ranirea mai multor persoane, numarul plangerilor penale inregistrate a ajuns la 351", a transmis Parchetul General.De asemenea, institutia mentioneaza ca, din motive organizatorice, pentru o buna desfasurare a cercetarilor, audierile vor avea loc in continuare atat la sediul Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, din bulevardul Libertatii nr. 12, sector 5, cat si la sediul Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti, situat in strada George Georgescu, nr. 3, sector 4, "in cauza fiind dispuse masuri in vederea identificarii persoanelor care au savarsit acte de violenta".Noul sef al Jandarmeriei Romane, Catalin Sindile, s-a prezentat luni la Parchetul General, care ancheteaza modul de interventie a jandarmilor la protestul din 10 august.Conform reprezentantilor Parchetului, Sindile a fost chemat la Parchet pentru a stabili modul in care Jandarmeria va colabora cu procurorii pentru identificarea persoanelor care se fac responsabile de violentele din Piata Victoriei.Dosarul violentelor din Piata Victoriei a fost constituit in urma sesizarii din oficiu a procurorului militar de serviciu al Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti, care a constatat din imaginile prezentate in spatiul public ca exista suspiciunea posibilei comiteri a unor fapte de natura penala de catre cadrele militare.Dosarul a fost preluat de catre Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia Parchetelor Militare de la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti, pentru ca cercetarea evenimentelor sa poata fi facuta unitar.Peste 400 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale la protestul din Piata Victoriei.Cei care acuza modul in care s-a desfasurat mitingul din 10 august din Piata Victoriei si interventia in forta a jandarmilor pentru restabilirea ordinii trebuie sa accepte ca acestea au fost determinate de actiunile violente ale unora dintre protestatari , a sustinut ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan.Ea a prezentat duminica, intr-o declaratie de presa, cronologia protestului din 10 august, cand au avut loc incidente violente intre protestatari si fortele de ordine, in urma carora sute de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, si a atras atentia ca protestatarii pasnici au avut de suferit inclusiv din cauza faptului ca au fost "reticenti" in a se delimita de manifestantii violenti.Carmen Dan a prezentat duminica date din raportul privind violentele din 10 august din Piata Victoriei, din care rezulta ca au fost deschise 21 de dosare penale, trei cu autor necunoscut, fiind identificate cinci cazuri de abuzuri impotriva unor persoane care nu erau vioente. Ministrul a cerut scuze tuturor celor care au avut de suferit in urma evenimentelor.