Parchetul General anunta ca s-au inregistrat 386 plangeri impotriva jandarmilor si au fost deschise 22 de dosare penale

Totodata, la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au fost deschise, in urma violentelor de la protestul din 10 august, 22 de dosare penale."In urma activitatilor desfasurate pana astazi, 21 august 2018, in cauzele avand ca obiect cercetarea incidentelor violente petrecute cu ocazia manifestatiei din Piata Victoriei din Bucuresti, au fost efectuate urmatoarele activitati: In dosarul preluat de catre Sectia parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie numarul plangerilor penale inregistrate a ajuns la 386, fiind efectuate in continuare activitati privind identificarea persoanelor care au fost implicate in comiterea violentelor", au precizat, printr-un comunicat de presa, reprezentantii Parchetului General.De asemenea, in dosarul inregistrat la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de trei barbati, acuzati pentru savarsirea infractiunilor de ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice (pentru doi dintre acestia) si respectiv furtul armei femeii jandarm (pentru cel de-al treilea) . Cei trei sunt, in prezent, in stare de arest preventiv."La Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti au fost inregistrate 22 de dosare penale, intr-unul dintre acestea fiind inceputa urmarirea penala in personam, pusa in miscare actiunea penala si dispusa, totodata, masura preventiva a controlului judiciar fata de un inculpat pentru savarsirea infractiunilor de lovire sau alte violente si ultraj.In celelalte 21 de dosare a fost inceputa urmarirea penala in rem sub aspectul savarsirii uneia sau unora dintre urmatoarele infractiuni: ultraj (17 cauze), lovire sau alte violente (o cauza), distrugere (o cauza), instigare publica (o cauza), incitare la ura sau discriminare (o cauza), tulburarea ordinii si linistii publice (o cauza), furt calificat (o cauza) si portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase (o cauza) ", mai arata Parchetul General.In cadrul unei declaratii de presa sustinute duminica, ministrul Afacerilor Interne a anuntat ca, in urma violentelor de la mitingul din 10 august, au fost deschise 21 de dosare penale, dintre care trei cu autor necunoscut. Carmen Dan a anuntat ca sunt cercetate 20 persoane, dintre care trei au fos arestate si doua sunt sub control judiciar."Au fost deschise 21 de dosare penale. Sunt cercetate 20 de persoane. Trei au fost arestate, iar doua puse sub control judiciar. Politia si Jandarmeria va asigur ca au lucrat in toate aceste zile pentru identificarea persoanelor violente, insa au avut la dispozitie doar doua zile. Luni vom merge la Parchet cu alte informatii si date obtinute in aceste zile. Este vorba de aproximativ doi terabiti de filmari", a declarat ministrul Afacerilor Interne.