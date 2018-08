Parchetul General ar putea prelua ancheta privind interventia violenta a jandarmilor la protestul din 10 august

Nuantele din declaratii

"Analizam posibilitatea preluarii anchetei de indata ce vom asigura numarul de procurori militari necesari", au declarat surse judiciare.Parchetul General analizeaza preluarea dosarului intr-un context mediatic sensibil si in urma unor replici intre reprezentati ai Jandarmeriei, ministrului de Interne si a sefului Parchetului Militar Bucuresti. Este vorba despre prezenta procurorul militar Bogdan Pirlog in Piata Victoriei.Magistratul a scris in procesul-verbal de sesizare din oficiu ca a fost in Piata Victoriei pentru a urmari personal desfasurarea evenimentelor. Potrivit unor surse judiciare, magistratul ere procuror de serviciu la Parchet, in ziua protestului, si a vrut sa vada personal cum se desfasura acesta.Nuanta, el. Ministrul de Interne lasa sa se inteleaga ca Pirlog chiar ar fi supravegheat interventia jandarmilor. Aici ar fi o fractura logica: prourorul care face ancheta si s-a autosesizat in acest caz, ar fi supravegheat interventia jandarmilor."In data de 10 iunie (august- a fost o greseala de redactate- n.red), cu ocazia mitingului organizat in zona Piata Victoriei din municipiul Bucuresti, constatand din imaginile prezentate in spatiul public ca exista supiciunea posibilei comiteri a unor fapte de natura de catre cadrele militare din dispozitivul de asigurare a ordinii publice, ne-am deplasat in teren...", isi incepe sesizarea Bogdan Pirlog.Intr-o declaratie pentru Libertatea, Pirlog a negat ca ar fi supravegheat pe jandarmi. "Nu exista nicio procedura, nu avem nicio atributie si nu avem ce cauta in a coordona si nici nu am facut asa ceva. Nu exista"."La ora 17 am plecat de la birou si m-am indreptat spre acasa. Undeva in jurul orei 18 am fost acolo pentru prima data", a declarat Pirlog.Procesul-verbal a fost publicat astazi de Jandarmeria Romana, iar pe 13 august de jurnalistul Alexadru Cautis.Trebuie spus ca Jandarmeria a refuzat sa faca public numele ofiterului care a coordonat interventiile, invocand GDPR - Regulamentul General de Protectia Datelor, dar a publicat numele procurorului.Carmen Dan a incercat sa acrediteze ideea ca descinderea jandarmilor ar fi fost girata de un magistrat."Eu cred ca sunt unii care-si doresc cu orice chip sa scape de ministrul de Interne si de Guvern. Zic sa raminem intr-o stare de normalitatre. Ce am declarat atunci sustin si acum, pana la urma sunt acele verificari care se vor face, sunt la dispozitia organelor de ancheta, chiar imi doresc ca acestea sa-si faca treaba si sa stabileasca in ce mod ministrul si-a exercitat competentele plecand de la ideea pe care am sustiut-o si cu ocazia iesiiri mele de sambata, ca nu mi-am depasit in nciun fel competentele legale iar Jandarmeria si-a coordonat toata interventia in piata sub supravegherea unui procuror militar care a fost in piata", a afirmat Carmen Dan.Practic, ministrul vrea sa acrediteze ideea ca procurorul care a deschis ancheta ar fi supravegheat interventiile.Prim-procurorul Parchetului militar Ionel Corbu a declarat marti ca niciun procuror militar nu a fost in Piata Victoriei, "in centrul mobil de comanda"."Veau sa va comunic faptul ca in dupa amiaza zilei de 11 august s-a primit o solicitare din partea Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti si s-a si raspuns in sensul ca acest demers de a desemna un procuror sa faca parte din centrul de comanda mobila inaintat excede competentelor profesionale si deontologiei profesionale. (...) Va asigur ca nu. De la Parchetul Militar Bucuresti nu a fost niciun procuror care sa faca parte din centrul mobil de comanda", a afirmat procurorul Ionel Corbu.In final, Jandarmeria publica pe facebook procesul verbal al procurorului Pirlog."In data de 10 august, in Piata Victoriei, pe timpul asigurarii si restabilirii ordinii publice a fost prezent domnul locotenent colonel magistrat Pirlog Bogdan din cadrul Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti. Acesta s-a autosesizat cu privire la evenimentele din Piata Victoriei fiind prezent in intervalul orar 17.00-04.00 atat in punctul de comanda inaintat cat si in zona dispozitivelor alaturi de reprezentantii Jandarmeriei, Politiei si autoritatilor publice centrale si locale", a transmis marti Jandarmeria Capitalei.