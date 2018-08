Parchetul Militar si-a prelungit programul. Protestatarii vor putea depune plangeri si in weekend

Ziare.

Astfel, procurorii vor inregistra plangeri si sambata si duminica, intre orele 9:00 si 14:00, au precizat, pentru Mediafax, surse judiciare.Pana in prezent, in acest dosar au fost inregistrate 211 de plangeri penale si au fost audiate 92 de persoane."De asemenea, mentionam ca a fost atasat dosarului de urmarire penala Ordinul de interventie din data de 10 august 2018 intocmit de catre comandantul actiunii si aprobat de prefectul municipiului Bucuresti prin contrasemnare.In prezent se desfasoara activitati investigative de anvergura pentru identificarea persoanelor implicate in comiterea violentelor, inclusiv din randul fortelor de ordine", a transmis, joi, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.