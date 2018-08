Partidul Social Democrat din Elvetia, despre violentele de la protest: Papusarul intregii actiuni este Liviu Dragnea

Ziare.

"La 10 august, aproximativ 100.000 de protestatari au urmat chemarea unui grup putin cunoscut de a se opune degradarii statului de drept si relaxarii reglementarilor anticoruptie. Dupa ce persoane mascate - protestatarii vorbesc de provocatori platiti - au folosit violenta, politia a facut uz de gaze lacrimogene, tunuri cu apa, gloante de cauciuc si, potrivit informatiilor initiale, chiar si gaze iritante impotriva demonstrantilor pasnici. Au fost afectati chiar si copii.Bilantul trist al operatiunii brutale: aproximativ 420 de demonstranti si 35 de ofiteri de politie au fost raniti, unii dintre ei grav.", afirma Partidul Social Democrat din Elvetia intr-un comunicat semnat de consilierii nationali Martin Naef si Carlo Sommaruga si trimis Ziare.com de Asociatia Rezist Zurich.Potrivit acestora, Liviu Dragnea este principalul vinovat pentru ceea ce s-a intamplat la protestele din 10 august.Totodata, Partidul Social Democrat din Elvetia afirma ca, de mai bine de un an, PSD si ALDE incearca subminarea treptata a statului de drept si slabirea sistemului judiciar."Partidul de guvernamant postsocialist PSD impreuna cu partenerii lor de coalitie "liberali" ALDE sunt de mai mult de un an angajati in subminarea treptata a statului de drept si in slabirea sistemului judiciar. Ei fac tot posibilul pentru ca Directia Nationale Anticoruptie, sprijinite de UE, sa functioneze in gol. PSD este complet neimpresionat de protestele masive care au scos deja deja sute de mii de cetateni in strada in 2017., partid aflat la guvernare impreuna cu ALDE din anul 2017. Dragnea controleaza guvernul, insa nu poate fi prim-ministru din cauza cazierului judiciar. Condamnat definitiv inaintea ultimelor alegeri la doi ani de inchisoare pentru frauda electorala, el a primit in iunie 2018 o noua sentinta de trei ani de inchisoare pentru coruptie", se precizeaza in comunicat.Partidul Social Democrat din Elvetia subliniaza ca ""Inacceptabil este, de asemenea, rolul putred de bogatei Biserici Ortodoxe Romane, care tace cu privire la esecul politic al guvernului si, in schimb, agita impotriva homosexualitatii si a valorilor europene. Post-socialistii multumesc Bisericii Ortodoxe prin scutirea ei fiscala si dezincriminarea coruptiei si a abuzului sexual", mai afirma Partidul Social Democrat elvetian.Totodata, mai afirma formatiunea, Guvernul elvetian a asigurat ca sprijina eforturile Consiliului Europei pentru a determina Romania sa respecte standardele europene in domeniul statului de drept si al independentei sistemului judiciar."Consiliul federal (guvernul elvetian) a asigurat in mai 2018 in raspunsul la interpelarea PS elvetian "Subminarea Independentei Justitiei in Romania" ca sprijina eforturile Consiliului Europei "pentru a determina Romania sa respecte standardele europene in domeniul statului de drept si al independentei sistemului judiciar".In plus, Elvetia aminteste Romaniei ca "persoanele responsabile de urmarirea si judecarea infractiunilor legate de coruptie trebuie sa dispuna de independenta si autonomia necesare pentru a-si indeplini functiile, fara a fi expuse presiunilor nepotrivite.". Prin urmare, solicitam Consilului Federal sa nu renunte la aceste eforturi si sa sporeasca presiunile asupra Romaniei", mai afirma Partidul Social democrat Elvetian.I.O.