Patriarhia Romana indeamna la rugaciune, pace, dialog si coresponsabilitate sociala

Ziare.

com

"Intreaga tara este ingrijorata de evenimentele recente soldate cu violente ale caror victime sunt atat civili, cat si forte de ordine. Biserica Ortodoxa Romana, neutra din punct de vedere politic, dar sensibila la problemele sociale, in calitatea ei de 'factor al pacii sociale' (cf. Legea cultelor nr. 489/2006, art. 7, al.1), indeamna la rugaciune, pace, dialog si coresponsabilitate sociala.", precizeaza Patriarhia.De asemenea, institutia indeamna preotii si credinciosii Bisericii Ortodoxe Romane sa se roage "pentru pacea si unitatea poporului roman, mai ales in anul acesta al Centenarului, atat de important pentru noi" si spune ca, in acelasi timp, trebuie incurajate si cultivate dialogul si coresponsabilitatea, pentru binele Romaniei.