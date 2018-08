"Pe noi nu ne aduce nimeni cu autobuzele"

Romanii din UK

"La inceput a fost foarte greu. Lumea nu ne-a luat in serios, credeau ca vrem faima"

"Un fleac. V-am trezit!!!"

Ne vedem la girafa!

O fotografie a facut, marti, turul Facebook-ului romanesc: cozile de imbarcare pe ferryboatul din Dover spre Europa erau pline de masini care aveau arborat steagul Romaniei. Organizati pe cea mai cunoscuta retea de socializare, romanii din Marea Britanie au pornit spre tara unde si-au dat intalnire, pe 10 august, in Piata Victoriei din Bucuresti, cu alti romani plecati sa-si castige existenta in strainatate.Nu se stie cati vor veni. Initial si-au propus sa fie un milion. E greu de crezut ca vor fi atat de multi. Desi primul care a luat in serios potentialul diasporei a fost tocmai cel impotriva caruia romanii din strainatate vin sa protesteze: partidul de guvernamant.Concret, prima reactie a PSD a venit de la viceprimarul general al Bucurestilor, Aurelian Badulescu, semnatarul deciziei prin care se interzicea organizarea mitingului din 10 august. Un milion de oameni ar perturba grav activitatea si libera circulatie in Capitala, a explicat, apoi, primarul general Gabriela Firea Au urmat retractari, aprobari, consultari si, intr-un final, cu doua zile inainte de ziua mitingului, organizatorii initiali au anuntat ca nu isi asuma de fapt protestul, pentru simplul motiv ca, desi primarul Firea a anuntat in fata presei ca mitingul a fost aprobat , niciun document care sa ateste asa ceva nu a ajuns la organizatori.De altfel, vicepresedintele Federatiei Romanilor de Pretutindeni, Florin Tira, spunea de la primele sicane ale administratiei bucurestene ca protestul in sine nu va mai avea loc, dar ca toti romanii din afara tarii care si-au luat bilete de avion sau si-au programat concedii acasa pentru prima parte a lunii august isi dau intalnire la Bucuresti, vineri, pe 10 august, in fata cladirii Guvernului . "La Girafa".Sunt mai multe grupuri. Unii dintre ei s-au organizat inca dinainte de epoca Facebook. Altora le-a facilitat instrumentul tehnologic dezvoltat de echipa lui Mark Zuckerberg sa se apropie si sa-si transmita cele necesare - de la oferte de locuri de munca si locuinte, pana la asistenta juridica si ultimele stiri din tara.Ideea unui protest anti-sistem a aparut pe unul dintre aceste grupuri, imediat dupa anuntul mitingului camasilor albe, al sustinatorilor PSD. Initial, era vorba despre o adunare a romanilor la Londra, dar, dintr-o discutie int-alta, concluzia a fost ca pentru a avea efect, totul trebuie sa se petreaca in Piata Victoriei din Bucuresti, povesteste Mario Mocan, unul dintre cei care a mobilizat diaspora europeana.Au batut o vreme la usi inchise - insa, in anul 2018, impactul retelelor de socializare este uneori mai puternic decat cel al mass-media traditionale. "Cel mai tare ne-au indarjit afirmatiile doamnei primar Firea, cand nu ne-a dat voie sa facem protestul. Oamenii nemultumiti de o anumita conducere sau un anumit sistem au dreptul prin Constitutie sa protesteze", spune Mocan.Desi, se pare, jignirile repetate la adresa celor din disapora au fost adevaratul motor al mobilizarii. Politicieni din zona Puterii si lideri de opinie apropiati acestora au folosit exprimari denigratoare la adresa romanilor plecati sa munceasca , sa studieze sau, pur si simplu, sa traiasca in afara tarii.In cateva zile, oameni din toate zonele profesionale, indignati de afronturile si chiar injuriile transmise la adresa lor dinspre tabara PSD+ALDE, au postat fotografii de la locul de munca si raspunsuri sarcastice la umilintele auzite si citite in ultimele saptamani."Ce campanie de denigrare agresiva s-a pornit impotriva romanilor plecati in strainatate", spune Gabriela Mirescu, consultant in afaceri publice la Fribourg, in Elvetia.Erau, oricum, multi dintre ei, revoltati de la ultimele alegeri, cand au fost tratati cu dispret de angajatii misiunilor diplomatice transformate in sectii de votare. Si a mai fost si episodul romanului din Suedia, intrat in tara cu numere de inmatriculare ce contineau un mesaj antiPSD si impotriva caruia Politia Romana a comis un sir lung de abuzuri, lasand impresia ca executa o comanda politica.Intr-un final, s-a dovedit ca nu existau temeiuri legale pentru sanctionarea suedezului, desi vreme de zece zile Politia Romana parea ca nu mai are alte preocupari decat sa inventeze legi pentru a face pe plac partidului de guvernamant.Ramas temporar fara permis, Razvan Stefanescu, romanul din Suedia, sofer profesionist de meserie, si avocatii acestuia au pus sub presiune Politia Rutiera si au obligat conducerea Ministerului de Interne sa dea dovada unei umilitoare necunoasteri a legislatiei. Supusa si atentiei continue a opiniei publice, Politia Romana s-a impiedicat in propriile balbaieli, pana a recunoscut ca nu a avut niciun temei legal pentru sicanele aplicate lui Stefanescu. "Un fleac. V-am trezit!!!", le-a transmis suedezul conationalilor sai , dupa ce si-a recuperat permisul de conducere.Din Suedia vine la miting si Dana Hering. Este medic si nu a plecat pentru a cauta un loc mai bun sa profeseze:"Am plecat fiindca m-am indragostiti, iar faptul ca n-am fost obligata sa plec a pastrat intact sentimentul de apartenenta. Motorul meu este, pe de o parte, fiul meu si multi alti tineri scoliti in Vest care vor sa se intoarca, dar nu prea au cum intr-o tara condusa de un guvern mediocru, agramat si fara viziune si de o mana de penali si corupti, care nu s-ar dar inapoi sa scoata Romania de pe traseul european din pura prostie sau ticalosie. Iar implicarea celor din diaspora in viata tarii lor nu ar trebui sa fie o surpriza sau o exceptie.Integrarea intr-un loc nu inseamna renuntarea la altul, oamenii sunt mobili. In diaspora suntem prea multi oameni ignorati de statul roman, desi sunt nevoi specifice si care cer masuri specifice: de exemplu, fenomenul copiilor lasati in urma de parintii plecati la munca".Raluca Teodora Filip nu este medic, dar are legatura cu sistemul de sanatate. Este din Teleorman, fiica unui cadru medical specializat in oncologie. A copilarit in incinta spitalului si chiar a avut ea insasi cancer, in urma cu 28 de ani - asa ca si-a promis ca se va implica in beneficiul celor care lupta cu aceasta boala.Locuieste in Franta si vine des in tara si le ajuta pe fetele de la "Daruieste Viata", un ONG care si-a propus sa construiasca, exclusiv din donatii, un spital public de oncologie. Nu este prima oara cand a venit sa protesteze in tara si, mai mult, a facut-o si acasa la ea, la Alexandria, in fieful sefului PSD Liviu Dragnea.De ce o face? "Sunt cu sufletul aici, langa familia mea si langa prietenii care ies de un an si opt luni. Diaspora contribuie enorm la bugetul de stat, consideram ca avem dreptul de-a ne exprima opinia si de-a ruga oamenii care nu ies sa se implice, pentru ca ei sunt cei afectati direct de guvernare.Diaspora isi doreste sa motiveze oamenii sa isi ceara drepturile si sa lase frica de-o parte iar pe 10 august scriem istorie impreuna!", pare convinsa Raluca."Fizica povestita" este cartea pe care Cristian Presura a gasit de cuviinta sa o scrie in limba in care a invatat, pentru ca a vrut sa dea ceva inapoi tarii in care a crescut. Cercetator, inventator, la Eindhoven, in Olanda, este convins ca "nu poate sa mai existe o dihotomie intre Romania si noi, cei plecati, din strainatate. Se vorbea inainte despre cei plecati, care nu au mancat salam cu soia. In lumea asta virtuala suntem conectati, ne pasa si vrem sa ajutam unde putem".Spune ca nu a vrut sa se lase acaparat de politica din Romania, dar l-a trezit ordonanta 13. Si are ceva de transmis tuturor romanilor: "Se vorbeste mult despre dat actuala clasa politica la o parte, dar lumea se intreaba ce poate fi pus in loc. Intotdeauna trebuie sa votati, sa spuneti in ce directie vreti sa se mearga, chiar si atunci cand nu ai cu cine. Trebuie sa faceti oricum o alegere si sa o faceti constient - dar va duceti la vot, nu stati acasa, va duceti la vot!"Presura nu spera ca acest miting va convinge pe cineva din cealalta tabara - dar, in cele din urma, se bucura ca se va vedea cu prietenii, in Piata Victoriei: "Sa nu uitam, noua ne este greu sa venim. Noua nu ni se pun la dispozitie autobuze. Nu ne ia nimeni din fata casei ca sa ne aduca acolo. Ne platim avionul, ne aranjam zilele, sa le potrivim".De la Zurich, unde se protesteaza la adresa modificarii Legilor Justitiei inca din ianuarie 2017 in Elvetia, a venit special pentru evenimentul de vineri Gabriela Mirescu: "Simtim ca vocile noastre nu sunt auzite, ca se doreste o izolare a noastra. Aceste jigniri nu sunt doar un afront adus unui popor intreg, pentru ca intre timp majoritatea celor din tara au un copil, un parinte, o ruda sau un prieten bun plecat in strainatate - ci un semn clar ca se tem de ce poate veni dinspre diaspora. Acolo romanii vad cum poate functiona o societate si se-ntreaba mereu de ce la noi nu se poate".Amorena Minculescu a fost jurnalista in Romania. Acum traieste in Canada. Si-a legat concediul de aceasta iesire "in Piata, la Girafa, pentru ca sunt romanca, indiferent de o a doua cetatenie, am votat mereu pentru ca Romania mea sa fie osi am fost si dupa Ordonanta 13, in prima iarna minunata, cea cu luminitele.Guvernului ar trebui sa ii spuna ceva ceea ce se intampla zilele acestea, dar cred ca reactia va fi exact ca cea anterioara: un contramiting copy-paste nereusit. Pana la urma, mitingul acesta este un semn ca inca palpaie democratia pe aici, asa cum e ea, adaptata".