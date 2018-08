Peste 400 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale la mitingul din Piata Victoriei

Ziare.

Peste 60 de oameni au fost transportati la spital.Peste 100.000 de mii de romanii nemultumiti de guvernarea PSD-ALDE au iesit vineri in strada. Protestul a fost initiat de cei plecati in strainatate, carora li s-au alaturat romani din toata tara.Insa oamenii nici nu au apucat sa se adune bine in Piata Victoriei din Capitala, spre care multi au strabatut mii de kilometri din toate colturile lumii, ca manifestatia deja a inceput sa degenereze. Daca majoritatea covarsitoare protesta pasnic, au existat insa cateva zeci de huligani care au aruncat cu diverse obiecte inspre jandarmi.In loc sa izoleze acesti instigatori, jandarmii au folosit toate dotarile: canistre si grenade cu gaze lacrimogene, sprayuri cu piper, chiar si tunuri cu apa si pistoale de semnalizare. Ba chiar dupa lasarea serii jandarmii calare, insotiti de caini, au intrat printre oameni. Caii s-au speriat si s-au ridicat in doua picioare, putand fi raniti oameni.Manifestantii au fost afectati de gazele lacrimogene, dar si de grenade sau batuti de jandarmi. Printre ei se numara si fiica de 16 ani a senatorului USR Vlad Alexandrescu, care a fost luata pe targa, in stare de inconstienta, dupa ce a inhalat gazele.