Peste 700 de plangeri la Parchetul General, dupa mitingul diasporei: Procurorii au cerut expertizarea gazelor lacrimogene

"In urma activitatilor desfasurate pana astazi, 24 august 2018, in cauza aflata pe rolul Sectiei parchetelor militare avand ca obiect cercetarea incidentelor violente petrecute cu ocazia manifestatiei din Piata Victoriei din Bucuresti, numarul plangerilor penale inregistrate a ajuns laTotodata, in cauza a fost dispusa efectuarea uneiexistente in munitia si in recipientele ridicate de la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, de catre experti din cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice", se arata intr-un comunicat al Ministerului Public.Peste 450 de persoane au avut de suferit in urma violentelor inregistrate la protestul din 10 august, unele avand nevoie si astazi de ingrijirea medicilor. Intre timp, un protestatar a murit, iar in spatiul public au existat dezbateri aprinse pe tema nocivitatii substantelor folosite in mod repetat de jandarmi in cantitati foarte mari si asupra unor grupuri mari de persoane, printre care si batrani sau copii.Pe de alta parte, unii dintre cei care au incalcat legea au fost retinuti si au primit masuri privative de libertate. Arma care a fost sustrasa de la femeia jandarm a fost gasita, iar in fata procurorilor au ajuns sa dea declaratii prefectul si viceprimarul Capitalei, dar si comandantul Brigazii Speciale. Pana acum, nu s-au facut retineri decat din randul protestatarilor.Liviu Dragnea si apropiatii sai continua sa sustina ca represiunea a fost necesara pentru ca in 10 august s-ar fi incercat o lovitura de stat.Ecourile Jandarmeriadei continua sa faca valuri in presa internationala.