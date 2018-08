Plangere penala impotriva sefului Jandarmeriei si a ministrului Carmen Dan dupa violentele de la proteste

Ziare.

"Avand in vedere circumstantele prin care Jandarmeria Romana a cunoscut sa foloseasca forta disproportionata asupra romanilor ce au dorit sa protesteze pasnic la mitingul din seara de 10 august 2018, Asociatia Vedem Just va depune doua plangeri penale impotriva Sefului Jandarmeriei Romane si respectiv impotriva Ministrului de Interne!", anunta Asociatia pe pagina de Facebook.Peste 100.000 de mii de romanii nemultumiti de guvernarea PSD-ALDE au iesit vineri in strada. Protestul a fost initiat de cei plecati in strainatate, carora li s-au alaturat romani din toata tara.Protestul a fost in mare parte unul pasnic, insa au existat cateva zeci de huligani care au aruncat cu diverse obiecte inspre jandarmi. In loc sa izoleze acesti instigatori, jandarmii au folosit toate dotarile: lacrimogene, sprayuri cu piper, chiar si tunuri cu apa si pistoale de semnalizare. Ba chiar dupa lasarea serii jandarmii calare, insotiti de caini, au intrat printre oameni. Caii s-au speriat si s-au ridicat in doua picioare, putand fi raniti oameni.De altfel, ambulantele au ingrijit sute de oameni care au fost afectati de gazele lacrimogene. Printre ei se numara si fiica de 16 ani a senatorului USR Vlad Alexandrescu, care a fost luata pe targa, in stare de inconstienta, dupa ce a inhalat gazele. Numarul ranitilor creste de la un moment la altul.Pentru a impiedica oamenii sa mai vina la Guvern, metroul a fost oprit in Piata Victoriei iar miile de protestatari care erau pe bulevardele 1 Mai, Kiseleff si Aviatorilor nu au fost lasati sa inainteze. La ora 21:00, imediat dupa momentul intonarii imnului, au inceput sa fie aruncate petarde in multime, iar jandarmii au raspuns cu lacrimogene pana cand aerul din toata zona Pietei Victoriei a devenit irespirabil.Cu toate acestea oamenii nu au renuntat. Si-au dat jos tricourile si si-au acoperit fetele sau au intrat in farmacii si si-au cumparat masti de protectie. "Mai puteti sa spuneti ca nu e ciuma rosie PSD?", a fost remarca unuia dintre cei astfel echipati, ca in plina molima.Jandarmii au continuat sa fugareasca si sa gazeze protestatatarii. Imagini greu de privit, in care oameni pasnici sunt batuti cu pumnii si picioarele de oamenii legii. Intre timp, huliganii au vandalizat nestingheriti centrul Capitalei, de la magazine la Muzeul Antipa si chiar au dat foc pe strada la brazii decorativi si mesele cafenelelor.In tot acest timp, premierul Dancila si alti cativa ministri sunt in concediu, la Palatul Victoria ramanand doar inlocuitorii lor si sedinta saptamanala de guvern a fost anulata. Carmen Dan nu a iesit cu nicio reactie sau explicatie, desi i-au cerut-o si Opozitia, si Klaus Iohannis, si cetatenii.Si in alte orase din tara si din Europa sau loc astazi mitinguri antiPSD. In total, au iesit in strada peste 200.000 de romani.