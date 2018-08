Plecat de 20 de ani din tara, fizicianul Cristian Presura explica de ce vine la protestul din 10 august

- Veniti acasa, in tara, pentru protestul din 10 august. Va intreb direct: De ce?

- Cu ce e diferit momentul acesta, de 10 august, de alte proteste? Ce simbolizeaza?

Diaspora nu a fugit din tara, lasand in urma un loc pustiit de care nu ii pasa. Chiar si de la mii de kilometri, ne pasa de viitorul Romaniei.

- Locuiti, predati, faceti cercetare in Olanda. Va mai imaginati facand toate astea in Romania?

- In momentul in care ati plecat din tara, ati avut undeva, pus la pastrare, vreun plan de intoarcere? Un fel de promisiune conditionata: "Ma voi intoarce daca..."?

- Cum arata relatia cu tara, atunci cand nu locuiesti in ea? E un alt tip de apartenenta sau e doar o alta geografie?

- Sunteti plecat deja de multi ani. Cum a evoluat Romania in acesti ani, cum ati vazut-o?

- E acesta un moment zero pentru tara? Ce se va intampla dupa 10 august? Vedeti un act de nastere, sa ii spun asa, a unei mase critice, autentice si capabile in mod real sa genereze schimbare?

- Ce lipseste din tablou pare a fi tocmai reprezentarea politica. Cine isi poate asuma reprezentarea politica a diasporei si, mai larg, a acestei miscari de protest?

- Ce trebuie sa se intample, va intreb si la final, pentru a va putea intoarce acasa?

Cristian Presura este cercetator si profesor. De altfel, atunci cand se va intoarce in tara - pentru ca este convins ca se va intoarce - ar vrea sa aleaga catedra si sa predea.In 2002, a obtinut doctoratul in fizica la Universitatea Groningen, Olanda, unde a caracterizat proprietatile optice ale sistemelor corelate de electroni. Rezultatele sale s-au concretizat in lucrari publicate in reviste de specialitate: Physical Review B, Physical Review Letters si Science.In prezent este cercetator la compania Philips, Olanda. S-a specializat in domeniul senzorilor medicali. Impreuna cu echipa sa, a inventat si introdus pe piata primul ceas capabil sa masoare pulsul sportivilor numai pe baza senzorilor optici.A publicat mai multe zeci de lucrari si brevete de inventie. Cristian Presura are o activitate intensa de popularizare a stiintei in limba romana, scriind articole pentru ziare si reviste. Este membru al asociatiei cercetatorilor romani Ad Astra si fondator al asociatiei Stiinta pentru Toti, prezenta la adresa stiinta.club.L-am intrebat cateva lucruri simple: de ce vine la acest protest si ce va fi a doua zi dupa ce diaspora se va fi reunit, iata, acasa.Pentru a da un semnal ca actuala putere politica duce Romania intr-o directie gresita.In diaspora se gasesc patru milioane de romani. Simbolul este acesta:Diaspora face parte din Romania, tot asa cum Romania este purtata in sufletul celor plecati. Multi dintre noi suntem legati de Romania, ajutam cand putem, acolo unde putem. Altii vor sa se intoarca, iar unii chiar s-au intors definitiv.Da, desigur! Sunt intr-o perioada fericita, la inceputul unei alte etape a vietii mele, in care copiii au crescut si eu inca am energie. Ca sa locuiesc in Romania am acum nevoie de mai putin, material vorbind. In Romania nu ma gandesc sa continui cercetarea stiintifica, caci as prefera la catedra. Sa predau ar fi o adevarata placere!Nu, niciunul, a fost un salt in gol. Eu am plecat studiind fizica, iar fizica este universala. Din cauza asta, glumesc spunand ca m-am facut "globalist". De fapt, fizica m-a invatat ca planeta noastra este doar un fir de praf in Cosmos, iar noi suntem copiii planetei.De aceea, daca vrei sa iti imbogatesti sufletul cu lucruri care dau sens existentei tale, o poti face si in Romania.Pentru mine, tara are mirosul padurilor de munte, galagia oltenilor care vorbesc despre orice, amintirile copilariei, prietenii pe care i-am lasat in tara si cei pe care i-am facut intre timp, copiii carora le explic cate un lucru sau altul din fizica, cititorii cartilor mele.Eu am plecat acum 20 de ani din tara. De atunci, parca prea putine lucruri s-au schimbat in bine. Gara din Faurei este tot plina de praf si amarata, pregatita parca pentru un film western in care sa apara John Wayne.Dar asta nu ma face sa iubesc mai putin Romania, pentru caNu cred ca va fi un. Va fi insa un mesaj clar, care va influenta (speram) unii dintre alegatorii nehotarati. Romania este, insa, din ce in ce mai divizata, iar puterea politica actuala lupta cu dintii, pentru ca stie ca o parte semnificativa a populatiei o sustine.Cred ca reprezentarea politica trebuie facuta doar de partidele politice. Nu as vrea ca cineva sa isi asume reprezentarea politica a intregii diaspora, pentru ca nu e corect.Diaspora este si ea impartita, desi o mare parte din ea nu sustine actuala putere politica. La fel, nu cred ca este indicata o reprezentare politica a miscarii de protest. Oamenii din strada au pareri diferite, iar ceea ce ii uneste este, in esenta, ingrijorarea fata de intentiile actualei puteri politice.Cred ca exista destule optiuni politice pe buletinul de vot.In ultima instanta, votul poate fi acordat unor noi formatiuni politice, care vin cu un plan pentru viitorul Romaniei. Daca nici ei nu isi indeplinesc promisiunile, la urmatoarele alegeri, stampila va ajunge in alta casuta pe buletinul de vot. Dar votul trebuie pus.Eu oricum ma intorc in Romania intr-un viitor mai mult sau mai putin indepartat, dar m-ar bucura sa gasesc acasa o noua clasa politica formata din oameni cu un nivel moral ridicat, cu pregatirea necesara pentru functiile ocupate, dorinta puternica in a schimba lucrurile, dragoste si respect pentru tot ce inseamna Romania si cei care locuiesc in ea.