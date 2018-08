PNL ofera consiliere juridica gratuita celor agresati de jandarmi: Au actionat ca o masina de razboi impotriva propriilor cetateni

Ziare.

El a spus ca toata conducerea Jandarmeriei ar trebui sa demisioneze, neexistand niciun argument pentru violentele de la proteste."Vinovatia nu este numai a conducerii Jandarmeriei, trebuie sa raspunda ministrul de Interne si cine a dat comanda ca Jandarmeria sa fie pregatita ca o masina de razboi impotriva propriilor cetateni", a afirmat Orban."Jandarmeria nu are ce sa mai explice, nu exista nicio explicatie decat demisia in bloc a conducerii Jandarmeriei, pentru ca jandarmii au actionat ca un organ de represiune, fara niciun motiv, fara sa fie in pericol vreu obiectiv, fara ca cetatenii sa fi reprezentat o amenintare. Interventia lor in forta nu are nicio motivatie si nu au nimic de spus in afara de demisie", a declarat, la Digi 24, liderul PNL Ludovic Orban.El i-a sfatuit pe toti cei care au fost agresati sau au inhalat gaze lacrimogene sa formuleze plangeri penale la Parchet impotriva jandarmilor sau a conducerii Jandarmeriei, precizand ca PNL le va acorda asistenta juridica gratuita."Foarte multi colegi din piata mi-au spus de existenta unor personaje fie din galerie, fie din grupari agresive care nu aveau ce sa caute acolo, acolo a fost un protest al unor oameni civilizati, care nu au fost agresivi. (...) Jandarmeria de ce nu a extras elementele violente? Rostul Jandarmeriei este sa ii pazeasca inclusiv pe cetatenii pasnici care protesteaza.A fost folosita violenta fara niciun motiv, este evident ca au fost instruiti sa intre la intimidare si sa loveasca oamenii pasnici", a afirmat Orban.Liderul PNL a spus ca vinovatia nu este numai a conducerii Jandarmeriei si ca trebuie sa raspunda ministrul de Interne si "cine a dat comanda ca Jandarmeria sa fie pregatita ca o masina de razboi impotriva propriilor cetateni"."Jandarmeria a fost transformata intr-un instrument de represiune asupra cetatenilor. Este clar pentru oricine ca Dragnea a dat comanda sa fie reprimat in aceast fel mitingul pasnic al romanilor", a mai spus Orban.Incidente extrem de violente au avut loc vineri seara la mitingul diasporei din Piata Victoriei, la care au luat parte peste 100 de mii de oameni.Astfel de incidente s-au produs pe tot parcursul protestului - unele persoane au fortat gardurile in zona din fata Guvernului si au aruncat cu diverse obiecte, in special sticle de plastic, iar scutierii au ripostat cu grenade cu gaze lacrimogene si cu tunul cu apa.In urma incidentelor, peste 450 de persoane au primit asistenta medicala in Piata Victoriei , dintre aceste 65 fiind transportate la spital.Senatorul PNL Florin Citu spune ca dupa ce la rectificarea bugetara Ministerul de Interne a primit 366 de milioane de lei, oameni din PSD si ALDE i-au spus ca institutia isi merita banii in plus, iar acest lucru se va vedea la protestele celor din Diaspora "Ai nimerit-o si pe asta. O sa vezi vineri la protest ca isi merita oamenii banii in plus", este mesajul transmis de cei din PSD si ALDE senatorului. Asociatia Vedem Just anunta ca va depune plangeri penale pe numele sefului Jandarmeriei, dar si impotriva ministrului de Interne Carmen Dan dupa interventia in forta a autoritatilor.