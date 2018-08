Politia anunta ca a gasit pistolul sustras de la femeia jandarm agresata in timpul protestului din 10 august

Ziare.

"In urma activitatilor continue desfasurate de PTB si DGPMB, s-a reusit in urma cu scurt timp recuperarea pistolului sustras in seara de 10 august de la jandarmul agresat", anunta purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei.Potrivit reprezentantilor Politiei, arma a fost gasita in zona localitatii Petrachioaia din judetul Ilfov."In urma actelor de urmarire penala continue desfasurate de catre procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, impreuna cu Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, a fost recuperat pe raza judetului Ilfov, in urma cu putin timp, pistolul sustras in timpul evenimentelor violente ce au avut loc in ziua de 10.08.2018, cu ocazia manifestatiei din Piata Victoriei, Bucuresti", a anuntat si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.La protestul diasporei din 10 august, in jurul orei 23.00, o femeie jandarm a fost agresata de persoane violente aflate in Piata Victoriei, printre manifestanti, fiind salvata de protestatari. In timpul agresiunii, arma femeii a fost sustrasa.In 14 august, poltistii au anuntat ca barbatul suspectat ca a furat pistolul a fost identificat si prins de oamenii legii , insa arma nu a fost gasita. El a fost arestat preventiv pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor si tulburarea ordinii si linistii publice.Barbatul, care apare in imaginile din momentul atacarii femeii in timpul manifestatiilor de vineri seara din Piata Victoriei, a fost identificat in baza unei informatii transmise de un cetatean politistilor de la IPJ Ifov, a anuntat Politia Capitalei.