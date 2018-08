Politistii au prins mai multi suspecti acuzati ca ar fi furat pistolul jandarmeritei, dar nu au gasit si arma

Sursa: Captura Antena 3

Informatia a fost facuta publica de postul Antena 3, care publica, in exclusivitate, mai multe fotografii cu acestia.Potrivit sursei citate arma nu ar fi fost gasita. Perchezitiile ar fi avut loc in aceasta dupa-masa in Sectorul 6.Momentul cu cei doi jandarmi agresati a fost insa surprins din mai multe unghiuri de foarte multi oameni. In imaginile difuzate de Romania Tv se vede clar ca sunt doar cativa cetateni care ii lovesc pe jandarmi si, se pare, le-ar fi luat unul dintre pistoale. Initial, primele infomatii aratau ca doua arme ar fi fost furate.Cei care ii agreseaza sunt vazuti in alte filmari cum exercita acelasi comportament agresiv si instigator, insa nu au fost opriti de fortele de ordine si inlaturati din Piata.Si tot in imaginile de la Romania Tv se vede atitudinea celorlalti. A celor multi. Oamenii fac cerc in jurul oamenilor legii pusi la pamant si ii apara de lovituri. Sunt oameni care cu cateva minute mai devreme luasera in plin valurile de lacrimogene folosite de jandarmi, insa asta nu i-a oprit sa se puna scut pentru ei si sa-i tina la distanta pe agresori pana cand cei doi jandarmi reusesc sa se ridice si sa se extraga din multime.