Povesti impresionante ale romanilor din diaspora: Se strang semnaturi pentru a o reclama pe Pippidi la CNCD

Razvan Stefanescu a anuntat demersul sau inca de marti, postand pe Facebook contactele la care toti cei care s-au simtit lezati de Alina Mungiu Pippidi pot apela, daca vor sa sesizeze CNCD, intregul demers fiind gestionat de avocati care isi ofera serviciile gratuit.Contactat dea precizat ca in 24 de ore deja mai multi romani s-au alaturat initiativei sale."Sunt cam. Avocatii sunt cei care fac demersurile", ne-a spus el.Intrebat pana cand il pot contacta cei care vor sa i se alature, Razvan Stefanescu a precizat ca va depune plangerea "probabil".In ceea ce priveste epopeea masinii sale, Razvan Stefanescu inca se mai gandeste daca va face vreo plangere pe numele politistilor care l-au audiat impreuna cu copilul in zorii zilei si i-au retinut permisul, pe care apoi i l-au dat inapoi dupa ce s-a constatat ca nu incalcase nicio prevedere legala. "Nu e un raspuns negativ,", a mentionat el.Decizia lui Razvan Stefanescu de a reclama la CNCD modul in care au fost catalogati si jigniti romanii din diaspora de catre politologul Alina Mungiu Pippidi a fost salutata de internauti, multi dintre ei spunandu-si povestile de viata impresionante, care contrasteaza cu afirmatiile ofensatoare facute despre ei in articolul postat pe Romania Curata, dar si cu jignirile lansate la adresa lor in spatiul public de diversi alti politicieni.