Prefectul Capitalei este la Parchetul General. Speranta Cliseru a semnat ordinul de interventie in forta la protestul diasporei

Speranta Cliseru este cea care a dat ordinul de interventie in forta a jandarmilor la protestele din 10 august. Nu este clar in ce calitate oficialul s-a prezentat la Parchetul General miercuri. Procurorii au anuntat marti seara ca au fost inregistrate pana acum 386 de plangeri in acest caz.Si noul sef al Jandarmeriei Romane, Catalin Sindile, s-a prezentat luni la Parchetul General, in acest caz.Conform reprezentantilor PG, Sindile a fost chemat pentru a stabili modul in care Jandarmeria va colabora cu procurorii pentru identificarea persoanelor care se fac responsabile de violentele din Piata Victoriei.Citeste detalii despre: Seful Jandarmeriei a fost chemat la Parchet. Motivul: Cum aflam cine erau jandarmii cu numere de identificare acoperite?