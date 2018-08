Prefectul Capitalei nu a transmis ordinul de interventie Parchetului Militar, desi a fost cerut

Ziare.

"De la Prefectura am solicitat acest ordin in faza primara, chiar in dupa-amiaza zilei de 11 august. Am primit un raspuns de la Prefectura, in sensul de a ne adresa Directiei de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, pentru a intra in posesiea lui. Desi cred ca am fi putut intra in posesia unui exemplar sau a unei copii si de la Prefectura, intrucat acolo trebuie sa existe un exemplar", a declarat prim procurorul Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti, Ionel Corbu. Procurorii militari au cerut prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, ordinul de interventie a jandarmilor la mitingul din Piata Victoriei de pe 10 august , au precizat reprezentanti ai Parchetului Militar.Procurorii militari au inregistrat, pana in prezent, 192 de plangeri depuse de catre protestatari impotriva jandarmilor , care sunt acuzati ar fi intervenit intr-un mod abuziv la mitingul din 10 august.Jandarmeria a trimis, marti seara, documentatia ceruta de catre procuratura, insa autoritatile medicale inca nu au transmis actele.Parchetul General a anuntat ca Sectia Militara a institutiei a preluat ancheta privind violentele din 10 august din Piata Victoriei, pentru a uni toate denunturile intr-un singur dosar, fiind avute in vedere si plangerile depuse impotriva ministrului de Interne si a prefectului Capitalei.