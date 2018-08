Presa straina, despre protestele din Romania

Ziare.

"Protestul a fost organizat de romani care lucreaza in strainatate, suparati pe ceea ce ei numesc coruptia din tara, salariile mici si incercarile PSD de a slabi sistemul judiciar intr-o tara care are deja unele dintre cele mai mari probleme cu coruptia din UE.Parte dintre protestatari au incercat sa rupa cordoane de jandarmi, iar altii au aruncat cu sticle, pietre si alte obiecte in fortele de ordine. Oamenii legii au declarat ca in piata, la protest, exista 'agitatori'. Pe masura ce protestele au continuat, in noapte, fortele de ordine au folosit un tun cu apa si tot mai multe gaze lacrimogene", scrie agentia Reuters Aceeasi sursa aminteste ca:"Pe retelele de socializare au aparut imagini cu oameni ai legii care bat protestatari non-violenti, care stateau cu mainile ridicate. Peste 400 de oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale".Agentia de presa aminteste si faptul ca presedintele Klaus Iohannis a condamnat public violentele fortelor de ordine."Confruntari cu politia, gaze lacrimogene si sloganuri impotriva Guvernului. Toate s-au intamplat la Bucuresti, unde s-a desfasurat - asa cum se anunta de luni bune - un protest de proportii al cetatenilor intorsi in tara in vacanta din august ca sa protesteze impotriva coruptiei", scrie cotidianul italian La Republica Publicatia scrie si ca la protest au luat parte nu doar romani veniti din diaspora, ci si intelectuali, bloggeri si alte figuri ale vietii publice care traiesc in tara. De asemenea, jurnalistii italieni amintesc faptul ca doar o mica parte a protestatarilor a incercat sa rupa un cordon de jandarmi, inca din cursul dupa-amiezii, moment in care jandarmii au inceput sa dea cu gaze lacrimogene. Ulterior, mai informeaza jurnalistii italieni, confruntarile dintre unii protestatari si fortele de ordine au devenit violente."Romanii plecati in strainatate s-au intors la Bucuresti ca sa protesteze alaturi de mii de compatrioti, impotriva coruptiei din tara si a ceea ce ei numesc incercari de slabire a sistemului judiciat din tara lor. (...) Protestatarii erau erau nemultumiti din cauza mai multor tentative de slabire a sistemului judiciar si dezincriminarea unor fapte de coruptieCei mai multi dintre cei care au cerut demisia Guvernului PSD au fost pasnici", scrie Euronews Publicatia aminteste insa si despre agitatori si despre faptul ca in seara zilei de 10 august in Piata Victoriei, fortele de ordine au folosit gaze lacrimogene.Citeste aici si alte reactii ale presei straine la protestele de la Bucuresti, de pe 10 august