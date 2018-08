Presedintele Asociatiei Colectiv vine la protest pentru ca o femeie a murit de foame intr-un spital din Bucuresti

LIVE

Ziare.

com

Iancu a subliniat ca unul dintre motivele pentru care a decis sa participe la manifestatie este ca o bolnava dintr-un spital bucurestean a murit de foame. Este vorba despre femeia gasita dupa 6 zile de la disparitie moarta in curtea spitalului Alexandru Obregia din Capitala "Astazi am fost intrebat care este motivul pentru care vreau sa merg la miting pe 10 august. Am spus motivul meu, pe care unii dintre voi il stiti cu siguranta, dar acum tocmai ce am citit o stire despre pacienta gasita moarta dupa 6 zile de la disparitie, in curtea spitalului bucurestean Alexandru Obregia aflat in subordinea Primariei Capitalei, a primarului general care risipeste banii municipiului pe toate porcariile posibile, aducatoare de voturi (crede dumneaei).Ei bine, stiti de ce a murit acea sarmana bolnava?De foame.Da, in 2018, in Bucuresti, capitala europeana, intr-un spital, o pacienta disparuta si necautata de nimeni este gasita, dupa 6 zile de la disparitie, moarta de foame in boschetii din curtea spitalului.A auzit cineva ca Primaria Capitalei sa isi prezinte scuzele, demisiile?Coruptia ucide. Indiferenta ucide.10 august - Nu indiferentei, Nu coruptiei", a scris pe Facebook Eugen Iancu Si Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, vineri, si va efectua o ancheta in cazul femeii gasite moarte in curtea Spitalului Obregia, pentru a vedea daca a fost incalcata Constitutia.Potrivit Politiei Capitalei, cadavrul femeii a fost ridicat si dus la Institutul National de Medicina Legala, pentru efectuarea necropsiei. De asemenea, pentru a afla cauzele si conditiile decesului femeii, a fost deschis un dosar de moarte suspecta, cercetarile fiind preluate de compartimentul Morti Suspecte din cadrul serviciului Omoruri si de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.B.B.