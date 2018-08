Presedintele Iohannis i-a cerut procurorului general sa ancheteze cum a actionat Jandarmeria la proteste

Ziare.

"Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, i-a solicitat astazi, 11 august a.c., Procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Augustin Lazar, demararea de urgenta a cercetarilor in vederea stabilirii situatiei de fapt si elucidarii modului concret in care s-a produs interventia Jandarmeriei, pentru restabilirea ordinii publice, la protestele de aseara din Piata Victoriei din Bucuresti", se arata intr-un comunicat de presa al Presedintiei.De asemenea, Presedintele Klaus Iohannis a solicitat Procurorului general stabilirea legalitatii interventiei si identificarea persoanelor si a gradului de implicare sau vinovatie a tuturor celor care au luat parte la incidentele violente petrecute in Capitala.440 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, la protestul din Piata Victoriei, iar 24 dintre acestea erau jandarmi , informeaza ISU Bucuresti-Ilfov, precizand, totodata, ca 65 de pacienti au avut nevoie de spitalizare (noua jandarmi).In Piata Victoriei, au existat, in mod repetat, ciocniri violente intre manifestanti si fortele de ordine.Protestatarii au fortat gardurile, au aruncat in acelasi timp si cu pietre, sticle si alte obiecte catre jandarmi, iar acestia au intervenit cu spray-uri, gaze lacrimogene si, ulterior, si cu tunuri de apa.