"Primaria Capitalei insista ca protestul diasporei nu are organizatori. Coordonatorii mitingului au facut publice discutiile (Audio)"

Problema Primariei este ca protestul nu are un organizator clar si nimeni nu vrea sa isi asume rolul de organizator. Totodata, institutia condusa de Gabriela Firea sustine ca si Scoala Romano-Bizantina Ortodoxa ar fi facut o cerere de autorizare a unui protest pe 10 august cu 1,8 milioane de participanti. Protestul ar fi inceput la sediile primariilor de sector, dupa care coloana de manifestanti urma sa se deplaseze catre Piata Victoriei si Piata Constitutiei, sustine Primaria Capitalei intr-un comunicat in care adauga si ca Scoala Romano-Bizantina Ortodoxa si-a retras chiar azi cererea.O alta cerere, spune Primaria, a fost "formulata de dl Baban-Neacsu Alexandru Dan, reprezentat de domnii Cristian Mihail Dide si Tudor Carstoiu". Ei spuneau ca pe 10 august, incepand cu ora 19:00, in Piata Victoriei, are loc o adunare publica si cereau institutiei sa asigure toate conditiile necesare pentru desfasurarea pasnica a adunarii precum si siguranta si securitatea participantilor."Facem precizarea ca, la propunerea comisiei privind intocmirea unui protocol, conform legii 60/1991 republicata, pentru stabilirea detaliilor tehnice, domnii Cristian Mihail Dide si Tudor Carstoiu au refuzat incheierea vreunui document si semnarea acestuia, neasumandu-si nicio raspundere in acest sens.In ceea ce priveste decizia anumitor organizatori de adunari publice de a formula notificari catre autoritatile publice in vedere organizarii acestor evenimente, subliniem faptul ca aceasta posibilitate NU este prevazuta in Legea 60/1991, privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice, nu are nici o acoperire juridica, aceasta fiind nula din punct de vedere legal.Primaria Municipiului Bucuresti reaminteste faptul ca, potrivit Legii 60/1991, organizatorul unei adunari publice are obligatia sa ia legatura, cu cateva zile inaintea evenimentului, cu Politia Capitalei, Brigada Rutiera, Politia Locala a Municipiului, Jandarmeria, IGSU, Serviciul de Ambulanta, pentru a stabili concret, impreuna cu autoritatile, detaliile tehnice legate de organizarea mitingului, in deplina siguranta pentru participanti, cat si pentru bucurestenii care se vor afla in acel perimetru sau in zonele adiacente", se arata in comunicat.Totodata, institutia aminteste ca legea si protocoalele in vigoare spun ca organizatorii evenimentelor isi asuma raspunderea atat fata de autoritati, cat si fata de participanti."In conformitate cu legislatia in vigoare, si potrivit protocoalelor incheiate cu autoritatile publice, orice organizator de evenimente, fie ca vorbim despre manifestari culturale, sociale, marsuri sau mitinguri, isi asuma atat numarul de participanti, cat si masurile logistice, astfel incat evenimentul respectiv sa se desfasoare in deplina siguranta pentru toti participantii", se mai arata in comunicat.Amintim ca reprezentantii organizatiilor care au depus notificari pentru mitingul de vineri, 10 august, au fost chemati, miercuri, la ora 15:00, la Primaria Capitalei, pentru discutii privind "detaliile tehnice de desfasurare a adunarii publice".Informatia a fost postata pe Facebook de Tudor Carstoiu , membru al PACT, una dintre platformele civice care au depus notificari la primarie pentru data de 10 august."Stim ca este o capcana pentru a cauta eventuali tapi ispasitori, dar dorim sa ne asiguram ca PMB ia toate masurile necesare pentru buna desfasurare a evenimentului", anunta Tudor Carstoiu.Ulterior, el a transmis live pe Facebook o parte din intalnirea avuta cu reprezentantii autoritatilor. Carstoiu si Dide estimeaza ca vor fi peste 100.000 de oameni in Piata Victoriei, dar precizeza ca sunt doar unii dintre cei care au facut notificari si nu isi pot asuma raspunderea pentru organizare.