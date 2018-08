Primele declaratii ale barbatului in alb de la proteste: Am fost anuntati ca doi jandarmi sunt omorati. Toata piata a inceput un atac masiv asupra fortelor de ordine

Pe momentul intoarcerii, s-au primit doua informatii: una transmisa de structurile de cercetare din piata care au transmis clar ca jandarmii sunt atacati, ca sunt la pamant, sunt calcati in picioare, doi oameni sunt omorati.

Simultan, din dispecerat ni s-a transmis ca pe televiziuni sunt imagini cu doi jandarmi intinsi la pamant care sunt calcati pe cap.

din ordinul meu, s-au tras primele doua focuri cu lansatoare de calibru 38 sau 40, gaze

Dupa care, toata piata, au inceput prima data la Antipa, apoi dinspre Calea Victoriei, dinspre Titulescu, de pe Lascar Catargiu si Iancu de Hunedoara, a inceput un atac masiv al manifestantilor asupra fortelor de ordine.

Paraschiv mentioneaza ca nu el a fost comandantul actiunii, ci a condus doar brigada speciala.

Ziare.

com

El a vorbit despre gazul folosit de jandarmi, spunand ca "este foarte legal, aprobat si utilizat in toata lumea", iar Oficiul special al Procuraturii SUA a considerat ca acest gaz poate produce doar in stari exceptionale leziuni ale corneei, arsuri locale sau iritatii ale mucoaselor. "Letal nu poate sa fie de nicio culoare decat daca este utilizat in cantitati foarte mari in spatii inchise", a sustinut el. In interviul acordat lui Alexandru Cautis , Catalin Paraschiv, seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei Romane spune ca el este "omul in alb", cel care apare in imagini coordonand interventia jandarmilor din Piata Victoriei si explica de ce nu era imbracat in uniforma."In 2012, pentru restabilirea ordinii publice la Piata Universitatii (n.r.- protestele din februarie 2012, in urma carora Emil Boc a demisionat din functia de premier), am fost tot in civil in fata oamenilor mei, mi-am comandat oamenii cum e normal pentru un comandant, ca astea sunt atributiunile mele si de asta ma plateste statul. (...) Ca sa fii un bun comandant trebuie sa ai o perspectiva, sa poti la un moment dat sa mergi chiar inspre oameni, sa fii vizibil, sa poti sa porti un dialog. In momentul in care m-as imbraca la fel ca oamenii mei, sa-mi pun o cagula, casca de protectie, in combinezon, as fi o testoasa, n-as mai fi vizibil. (...) E vara, e cald, asa am venit efectiv imbracat de acasa. Aveam doua posibilitati. Eu, unul, am mizat ca n-o sa se intample nimic la acest miting, eu n-am venit ca vezi Doamne se va tulbura ordinea publica, se va... Daca aveam o astfel de informatie sau macar intrezaream o astfel de atitudine, cred ca ma imbracam altfel. Eu, unul, am mers pana in ultima secunda ca de fapt n-o sa fie niciun fel de interventie. (...) Esarfa - s-au folosit gazele lacrimogene, avem nevoie efectiv de o protectie si de un fel de batista mai mare, ca nu puteam, sa scot servetelele din 30 in 30 de secunde", a spus Catalin Paraschiv.Intrebat de ce au fost folosite gazele, pentru ca acestea pot avea efecte pe termen lung, seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei Romane a spus ca acel gaz "este foarte legal, aprobat si utilizat in toata lumea"."Inseamna ca dupa discutia cu dumneavoastra trebuie sa ma duc direct la spital, ca eu banuiesc ca am inghitit o cantitate de gaze destul de importanta si de-a lungul timpului cred ca am inghitit foarte multe gaze. Nu, nu exista asa ceva (antidot pentru a nu mai simti efectul - n.r.) si, daca ati vazut, niciunul dintre subordonatii mei nu a purtat masca. Jandarmeria este dotata cu diferite dispozitive care utilizeaza gaze lacrimogene, aici ma refer la Cloro-benzol, de fapt e Cloro-benzal, CS, care se foloseste in concentratie maxima de 1%. E o concentratie foarte mica.Daca domnii specialisti care au aparut pe la TV macar deschideau un Google, observau ca ultimele studii s-au facut in urma unei interventii a americanilor, iar Oficiul special al Procuraturii SUA, care cred ca e o institutie serioasa, a considerat ca acest gaz produce doar in stari exceptionale sau poate produce leziuni ale corneei, arsuri locale sau iritatii ale mucoaselor. Letal nu poate sa fie de nicio culoare decat daca este utilizat in cantitati foarte mari in spatii inchise.Jandarmeria foloseste mai multe tipuri de armament si aici ma refer la grenade iritant-lacrimogene, care au CS sub forma de pulbere, cartuse iritant-lacrimogene pentru lansator, ceea ce s-a vazut ca pleaca din armele acelea. Tragem la 45 de grade sau la 50 de grade, in functie de distanta la care vrem sa cada lovitura si bineinteles sprayuri lacrimogene sau butelii. Tot niste studii americane au aratat ca zona cea mai toxica a CS a celui lichid. Jandarmeria nu foloseste in stare lichida acest gaz. E foarte legal, e aprobat si utilizat in toata lumea. Romania e una din tarile care isi cumpara munitie nu neaparat din Romania", a explicat Paraschiv.Seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei: Ordinul de evacuare a pietei s-a primit in momentul in care "au inceput violentele asupra fortelor de ordine de jur imprejur"Catalin Paraschiv, seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei Romane, spune, in interviul pentru Kamikaze, ca nu el a fost comandantul actiunii din 10 august din Piata Victoriei, ca pana in jurul orei 23.00 brigada speciala nu a intervenit deloc si ca ordinul de evacuare a pietei s-a primit in momentul in care "au inceput violentele asupra fortelor de ordine de jur imprejur", din toate partile.El mai sustine ca scutierii care au fost suprinsi in imagini batand oameni pasnici, unii dintre ei cu mainile ridicate deasupra capului nu fac parte din brigada pe care o conduce."S-a primit la un moment dat un apel pe 112 cum ca se incearca vandalizarea Springtime pe bd. Titulescu. Jandarmeria Romana avea toate fortele masate in jurul Guvernului si nu aveam niciun gand de riposta. S-a apelat la colegii de la Politie, care au trimis echipaje sa vada ce se intampla si sa ia primele masuri. Aceste echipaje de la Politie au fost atacate. S-a cerut sprijin Jandarmeriei, prin comandantul actiunii, care a trimis doua detasamente de jandarmi sa sprijine politia", sustine Paraschiv.El spune ca cele doua detasamente s-au deplasat acolo, au luat primele masuri, i-au ajutat pe colegii de la politie si impreuna au reusit sa iasa din zona respectiva.Informatia asa a fost, probabil ca ei se refereau..., dupa aceea am vazut si eu imaginile la televizor cu acea fata si cu acel baiat (...)In clipa aceea, comandantul actiunii a luat decizia ca efectivele brigazii speciale sa actioneze pe directia Springtime", afirma seful Brigazii speciale.Intrebat daca pana atunci Brigada speciala a intervenit in vreun fel, Paraschiv neaga: "Nu. In jurul orei 23.00. Brigada speciala nu a folosit nimic pana la ora 23.00. Atunci s-a dat ordin Brigada speciala sa incerce sa intervina in sprijinul detasamentelor de jandarmi si sa-i evacueze de acolo.Am iesit din curtea Guvernului pe poarta dinspre Iancu de Hunedoara, in piata erau foarte multi oameni, nu vreau sa dau cifre, dar piata era plina. Aveam doua variante, ori sa incercam sa ne facem cordon, adica sa intram in contact direct, insemna conflicte sau sa executam somatiile, in afara de somatiile care s-au auzit toata seara facute de Directia Generala. Brigada speciala a executat somatiile cu toate ca, conform legii, nici nu mai trebuiau sa fie, s-au tras rachetele cu trei semnale rosii, dupa care,".Intrebat despre ranile severe pe care le au la picioare unii protestatari, gauri in picioare, Paraschiv spune ca nu le-a vizut si nu poate sa-si dea cu parerea, dar ca s-ar putea sa fie vorba de grenade iritante lacrimogene: "Este un corp din cauciuc moale, care are un focos. S-ar putea, pe momentul detonarii grenadei, ca bucate de focos, daca a cazut foarte aproape de picioare sau daca cineva are proasta inspiratie sa incerce sa dea cu piciorul intr-un astfel de obiect, la explozia acestuia sa produca anumite vatamari, dar de suprafata"."Legea permite. Noi le folosim, dar intr-adevar mai avem bocancii de protectie. (...) Multe state au folosit armament mult mai periculos", a adaugat el.Revenind la interventia brigazii speciale, spune ca in acel moment, cand s-a solicitat interventia, s-a trecut la "o actiune temporizata"."Ne-am desfasurat, am lasat timp, de asta si sunt imaginile cu mine in fata oamenilor. De fapt mainile mele intinse, cum ati spus ca un dirijor, erau semnul pentru oamenii mei: nu ne grabim, mergem usor, nu folosim sarja, adica acea alergare sa sperii lumea, sa se calce in picioare, sa se produca busculade, nu, din contra. Speram sa lansez cate un cartus, ei se indepartau, le-am dat timp, am creat bresa necesara, am ajuns pe parcaj la Titulescu, unde am facut jonctiunea cu jandarmii care erau inconjurati.Prima intrebare catre comandantul lor a fost: aveti raniti, aveti morti? Era putin si el, mi-a spus: avem raniti. Am spus: aveti toate materialele? Mi-a si spus: nu stiu. I-am spus: retrageti-va pe locul vostru, ramanem noi aici. (...) Asta a fost primul moment. Nu s-a trecut pana atunci la evacuarea pietei.(...)Trebuie sa revenim putin la inceput. Toata lumea a acuzat Jandarmeria ca n-a facut extractie. Rugamintea mea: luati filmarile si o sa constatati asa - la garduri sunt 2, 3, 4 randuri de cetateni care erau foarte pasnici, dar undeva in spatele lor sunt o gramada si cand spun o gramada vorbesc de mai multe sute de oameni care incitau la violenta si provocau. S-a aruncat cu peturi de plastic pline cu pietre, foarte multe bucati de caldaram, foarte multe pavaje, bucati de fier-beton. De aceea se folosesc lansatoarele sau acele grenade, pentru ca aruncau peste cei din fata. Daca erau numai intr-o zona, cum a fost in 2017, de am reusit sa izolam zona respectiva, dar acestia se miscau incontinuu si erau pe toata zona pietei, mai putin zona spre Antipa. (...)Au inceput violentele asupra fortelor de ordine de jur imprejur. Nu mai discutam de manifestatia pasnica. Vorbeam de elemente care au trecut la acte de violenta impotriva fortelor de ordine. Si abia atunci s-a dat ordinul de evacuare a pietei", sustine seful Brigazii speciale.Intrebat despre imaginile in care un om pasnic, care sta cu mainile deasupra capului este batut, el raspunde: "Din punctul de vedere al meu ca sef al brigazii speciale, am vazut si eu aceste imagini, nu sunt oamenii mei. In clipa in care eu as fi constatat ca acel om este din brigada, conform procedurilor interne, incepea o ancheta si atunci vedeam ce se intampla, adica: dle, ce s-a intamplat, ai fost injurat, te-a lovit mai devreme? Noi avem o bucatica, o chestie izolata, dar totusi modul - sa raman in niste parametri lejeri - neortodox in care a lovit nu e normal. Dar nu vreau sa vorbesc in numele comandantului acelui luptator".Paraschiv precizeaza ca parchetul a solicitat documente si imagini care sunt in posesia brigazii. "In momentul declansarii anchetei parchetului, intr-adevar orice ancheta interna este suspendata", a mentionat el.Catalin Paraschiv a mai declarat ca Brigada speciala nu a avut niciun ranit.Desi exista imagini explicite, Seful Brigazii speciale neaga ca i-ar fi smuls telefonul unui ziarist, spunand ca doar l-a luat de mana si l-a tras prin cordonul de jandarmi.