Primele reactii ale PSD, dupa violentele din Piata Victoriei: De vina sunt protestatarii si statul paralel! Nu ne provocati, ca venim si va calcam in picioare

Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, sambata, ca violentele de la protestul de vineri au reprezentat o tentativa de lovitura de stat, responsabili fiind liderii opozitiei, pe care i-a jignit in fel si chip. Radulescu, politician cunoscut si drept "deputatul cu mitraliera", i-a si amenintat pe protestatari: "Nu ne provocati ca venim 1 milion si va calcam in picioare"."Doamne ce huligani! O femeie jandarm batuta cu bestialitate, de 'diaspora' are ficatul rupt, coloana vertebrala fracturata, fracturi multiple. O ordinara de colega deputat PNL , fost presedinte PNL, se intreaba ce costuri au fost pentru gaze lacrimogene. Un presedinte de tara, responsabil atat pentru mortii de la Colectiv , cat si pentru femeia jandarm calcata in picioare, condamna actiunea jandarmeriei. Niste jeguri securiste USR care de luni de zile incita la iesirea in strada si prostul de Orban 'mandolina' cere anchetarea jandarmilor.Voi, bolnavilor psihici ce reprezentati opozitia, impreuna cu Iohanis in frunte, si cu oamenii din servicii sunteti responsabili, de tot ce se intampla astazi, de violente, de incitarea la violenta , de ce este in Bucuresti, de jandarmii batuti, de spargeri, de distrugeri, de femeia jandarm mutilata pe viata. Veti plati toti, pentru ca de data asta sunteti responsabili de tot. Sunteti responsabili de incercarea de lovitura de stat. Ati incitat, ati cerut sa fie luata tara inapoi, ati vrut sa schimbati ordinea constitutionala prin sange, foc si violente", a scris Catalin Radulescu pe contul sau de Facebook , potrivit Mediafax.In plus, Radulescu a avertizat:"Cati ati fost 20.000, 40.000, 50.000? Nu ne provocati ca venim 1 milion si va calcam in picioare. Opriti-va si lasati tara in pace, lasati poporul asta sa traiasca, lasati romanii sa decida prin vot. Voi ordinarilor din statul paralel, renuntati si plecati".In paralel, liderul organizatiei PSD din Teleorman, Adrian Gadea, sustine ca presedintele Iohannis este cel care administreaza gresit actuala criza."Organizatia PSD Teleorman este in total dezacord cu ultimele declaratii ale presedintelui Klaus Iohannis privind evenimentele regretabile si escaladarea violentelor din seara zilei de 10 august 2018, din Piata Victoriei. Respectam dreptul de a protesta al cetatenilor romani, drepturile si libertatile fundamentale ale omului, dar consideram ca suntem datori cu totii sa aparam statul de drept, ordinea constitutionala si organismele de conducere democratice alese prin vot de majoritatea cetatenilor romani. (...)Sa nu uitati, domnule presedinte Iohannis, ca PSD-ul a fost intotdeauna cel mai puternic partid politic din Romania si este in continuare, datorita liderilor sai puternici, datorita unei echipe bine inchegate si a unei conduceri bine organizate si coordonate de presedintele PSD, Liviu Dragnea , un lider autentic. Suntem ferm convinsi ca dorinta unora de a dezbina si zgudui din temelii PSD-ul se va dovedi a fi, in final, un esec total", a scris presedintele PSD Teleorman, Adrian Gadea, pe Facebook.Reamintim ca, ca protestele de pe 10 august din Piata Victoriei au fost marcate de violente in urma carora nu mai putin de 440 de oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale.