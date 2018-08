Procurorii au facut perchezitii acasa la protestatarii acuzati de ultraj

Ziare.

"In cauza avand ca obiect infractiunile de ultraj (agresiune asupra a doi lucratori de jandarmerie), nerespectarea regimului armelor si munitiilor (sustragerea unei arme) si tulburarea ordinii si linistii publice, la data de 23 august 2018 au fost puse in aplicare doua mandate de perchezitie domiciliara emise de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.La momentul actual, persoanele la care au fost efectuate perchezitiile domiciliare sunt audiate, la sediul Politiei Capitalei, de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu privire la evenimentele mentionate", au precizat reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Capitalei.Amintim ca protestul diasporei a fost marcat de violentele jandarmilor. Acestia au intervenit in forta, in 10 august, cu gaze lacrimogene si tunuri de apa, in Piata Victoriei, pentru a dispersa protestatarii aflati in fata sediului Executivului. Peste 400 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale.Printre raniti s-au numarat si jandarmi, inclusiv o femeie care ulterior a fost internata in spital.