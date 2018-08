Procurorii militari ii cheama pe cei care au informatii si filmari sa ii ajute sa rezolve dosarul violentelor din Piata Victoriei

Ziare.

Sediul Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Bucuresti se afla pe strada George Georgescu, nr.2.Amintim ca procurorii militari au precizat, intr-un comunicat de presa transmis sambata, ca s-au autosesizat dupa violentele de la protestul din Piata Victoriei si au deschis un dosar penal privind modul in care au intervenit jandarmii. Parchetul Militar va prelua si toate plangerile penale depuse la sectiile de politie, pe care le va reuni intr-un singur dosar.Jandarmii au intervenit in forta, vineri seara, cu gaze lacrimogene si tunuri de apa, in Piata Victoria, pentru a dispersa protestatarii aflati in fata sediului Executivului. Peste 400 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale.