Procurorul general ii cheama la "confruntare" pe procurorii militari si DIICOT, in cazul dosarului 10 august: Cercetarile au cam stagnat

De ce treneaza ancheta?

"Cercetarile in acest caz au cam stagnat in ultima perioada, mi-as fi dorit un ritm mai accelerat", explica Licu."Nu am fost consultat inainte de decizia de declinare. Stiu ce stiti si dumneavoastra, s-au constituit doua dosare. Cred ca o sa fac o mica confruntare, dar nu procedurala. Sa ma lamuresc si eu ce s-a intamplat. Acum vad ca arunca unii pe altii...", spune Bogdan Licu.Declaratiile au fost facute la sediul Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, unde procurorul general s-a intalnit cu delegatia de specialisti care a venit in Romania in cadrul monitorizarii MCV.Procurorul general interimar arata ca, in urma acestei confrutari, spera sa fie doar consecinte pozitive: "Sincer sa fiu, cercetarile in dosarul 10 august au cam stagnat in ultima vreme."Licu a vorbit cu procurorii militari pentru a vedea de ce treneaaza ancheta: "Au fost motive obiective si subiective pentru stagnare. Nu pot sa spun care sunt acestea.""Eu sper ca, odata cu clarificarea acestei competente, lucrurile sa merga in ritm accelerat. Eu am spus ca cel mai grav lucru este ca un dosar sa stea nesolutionat. A tine un dosar in nelucrare, in tergivesare, este cel mai grav lucru pe care-l poate face un procuror. De lucrat s-a lucrat in dosar, eu mi-as fi dorit sa fie un ritm accelerat in dosar", declara Bogdan Licu.