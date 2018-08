LIVE Protest cu masti de gaze si mainile ridicate in Piata Victoriei, la o saptamana de la violente: Libertate! (Foto & Video)

452 de persoane au necesitat ingrijiri medicale. Acestora li se adauga cei care au dezvoltat simptome ulterior

10 august, ziua in care, in Romania, s-a incercat uciderea libertatii

Demonstratia intitulata "Democratia moare in gaze si bastoane" are loc in Piata Victoriei, iar intre orele 22:45 - 23:45 se va protesta in tacere, se arata pe pagina de Facebook a evenimentului si au cautat ajutor medical in zilele urmatoare. Ne intalnim la ora 22:45 pentru a putea comemora in tacere momentul cand a inceput represiunea impotriva manifestantilor", este mesajul postat de organizatori, care le cer oamenilor sa vina la ei cu masti, pentru a "reaminti lumii ca democratia moare in Romania in gaze si bastoane".- Un grup de protestatari striga catre jandarmi "sefele voastre, e cele mai proaste". Vazand o camera se scuza pentru dezacord "doar asa pot intelege si ei".- Dintr-un difuzor canta "Oda Bucuriei".- "Cat de javra poti sa fii, sa gazezi niste copii", striga multimea, modificand scandarea dedicata la protestele anterioare lui Liviu Dragnea "Ai furat de la copii, cat de javra poti sa fii".- Din cand in cand protestatarii vin la cei cativa jandarmi care stau langa gardul de protectie si le striga "rusine, ne-ati batut, ne-ati gazat"."Jandarmeria, apara hotia", striga sutele de oameni.- Oamenii au inceput sa aplaude si scandeaza "Libertate"!- Si la Bucuresti sutele de oameni prezenti in fata Guvernului au ridicat mainile in sus, cu masti de protectie pe fata. La aceasta ora, acum o saptamana, jandarmii interveneau in forta sa evacueze Piata Victoriei, desi peste 100.000 de romani veniti din toate colturile tarii si ale lumii protestau pasnic.- Si la Sibiu cateva zeci de oameni s-au adunat in fata sediului PSD si protesteaza cu mainile in sus.- Prezenta jandarmilor e abia sesizabila in aceasta seara. Iata cum arata la aceasta ora latura din dreapta a cladirii Guvernului unde, in urma cu o saptamana, aici erau efective impresionante de jandarmi, inarmati cu intreg arsenalul din dotare.- Multimea scandeaza din nou minute bune celebrul mesaj anti PSD.- "Am iesit din bula, nu vrem dictatura", "Jos comunistii", "Romania cere: fara gratiere" si "Libertate", mai striga cei din Piata. La un moment dat ei au strigat catre jandarmi "Veniti cu noi, va fura si pe voi!".- In Piata a fost adus un butoi ce e folosit ca toba de protestatari. Oricine doreste poate sa mearga sa bata ritmul. In piata sunt si oameni care au venit direct cu masca de gaze.- Cativa tineri impart masti de protectie celor prezenti. Amintim ca asa va fi comemorat ora neagra de saptamana trecuta, cand jandarmii au intervenit in forta, au gazat si batut peste 100.000 de protestatari pasnici, pe motiv ca au fost instigati de cateva zeci de huligani.- Sunt peste 500 de persoane in fata Guvernului, care striga "demisia" si consacrata scandare "Muie PSD".- Daca in lunile de iarna creativitatea se masoara in pancarte, vara in Piata Victoriei este "intrecere" in mesaje imprimate pe tricouri.... si steaguri- In fata Guvernului sute de oameni striga "Romania, trezeste-te!".- Se striga "demisia", "cuib de hoti si de mafioti", "nu scapati", "mars afara tradator de tara" sau "rezistam, nu cedam".- La protest participa si Jean Chelba, tatal unuia dintre tinerii morti urma incendiului din clubul Colectiv.- Stelele desenate in Piata Victoriei de Ziua Europei, acum doar 3 luni, deja s-au sters. Protestatarii au pus insa luminite pe locul lor, pe care le vor aprinde cand se va lasa intunericul si se va face ora la care va incepe protestul tacut.- In fata Guvernului sunt si cei care strang semnaturi pentru initiativa cetateneasca "Fara penali in functii publice" si inca sunt oameni care vin sa-si declare adeziunea la demers.Amintim ca vineri, senatorul PSD Liviu Pop a spus ca prezenta voluntarilor care strrang semnaturi pentru "fara penali in functii publice" este pentru el dovada ca USR, PNL si Klaus Iohannis au vrut sa dea jos "cu forta guvernul legitim". Intrebat care e legatura dintre aceste lucruri, Pop a venit cu explicatii halucinante, pe care va invitam sa le cititi AICI - Numarul participantilor din Piata creste. Oamenii striga "justitie, nu coruptie" si vor sa se faca lumina in cazul violentelor si vinovatii sa plateasca.- A venit camionul cu garduri de protectie, au iesit si jandarmii in fata, la inaintare. Oamenii ridica mainile in sus si striga "rusine sa va fie".Amintim ca pe 10 august mai multi jandarmi au fost surprinsi cum loveau cu bestialitate cetateni pasnici care stateau cu mainile ridicate. Desi exista numeroase filmari cu astfel de momente, vineri, europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a spus ca ea crede ca sunt trucate - Oamenii striga "PSD, ciuma rosie!". Unele masini claxoneaza a sustinere cand trec pe langa Piata, transmite corespondentul Ziare.com.- Corespondentul Ziare.com anunta ca in spatele Muzeului Antipa este o masina mare a Jandarmeriei.- La fata locului sunt doar cateva echipaje de politie. Cat despre prezenta jandarmilor, ea poate fi observata doar la gardul Guvernului.- Numarul romanilor veniti acum in Piata Victoriei se apropie de 100. Oamenii au venit cu steaguri si bannere.- Inca de la aceasta ora in fata Guvernului au inceput sa vina oamenii. Sunt la aceasta ora in jur de 30 de protestatari, majoritatea stau pe asfaltul din mijlocul Pietei. Din cand in cand striga catre cladirea Guvernului "Hotii, hotii!". Peste 100.000 de mii de romanii nemultumiti de guvernarea PSD-ALDE au iesit in urma cu o saptamana in strada . Protestul a fost initiat de cei plecati in strainatate, carora li s-au alaturat romani din toata tara.Insa oamenii nici nu au apucat sa se adune bine in Piata Victoriei din Capitala, spre care multi au strabatut mii de kilometri din toate colturile lumii, ca manifestatia deja a inceput sa degenereze. Daca majoritatea covarsitoare protesta pasnic, au existat insa cateva zeci de huligani care au aruncat cu diverse obiecte inspre jandarmi.In loc sa izoleze acesti instigatori, jandarmii au folosit toate dotarile: canistre si grenade cu gaze lacrimogene, sprayuri cu piper, chiar si tunuri cu apa si pistoale de semnalizare. Ba chiar dupa lasarea serii jandarmii calare, insotiti de caini, au intrat printre oameni. Caii s-au speriat si s-au ridicat in doua picioare, putand fi raniti oameni.I.O.