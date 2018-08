Protest la prima ora in Piata Victoriei. A fost instalat deja un cort (Video)

Ziare.

Acestia au montat si un cort si spun ca se pregatesc pentru manifestatia de vineri. De asemenea, pe langa cort, in Piata Victoriei se afla si o rulota."Rulota o vom transforma in sediul central al statului paralel", a declarat protestatarul Cristian Mihai Dide. Acesta a precizat ca se asteapta ca jandarmii sa intervina, dar ca ei vor ramane in Piata Victoriei.Pe asfalt a fost asezat un banner imens pe care scrie "Demisia"."Acesta este inceputul semnalului de alarma pe care trebuie sa il tragem maine", a transmis un alt protestatar.Amintim ca, vineri, in Piata Victoriei, va avea loc un protest organizat de romanii din afara tarii. Primele coloane de masini cu romani din diaspora au fost intampinate, miercuri seara , in vama Bors de zeci de oradeni, care au venit cu steaguri tricolore si bannere cu mesaje precum "Noi, poporul, cerem alegeri anticipate. Demisia Dragnea si Tariceanu din Parlament".A.G.