Protestatarul Dide, la Parchetul General: Nu am dorit lovitura de stat. Nimeni nu s-a atins de gardul Guvernului

Carmen Dan si Jandarmeria ii tin isonul lui Dragnea cu lovitura de stat

Ziare.

com

"Ceea ce s-a intamplat pe 10 august nu a fost organizat de noi, violentele nu au fost organizate de noi si nici nu au fost puse la cale de protestatarii care au venit pasnic. Nu avem astfel de informatii, putem doar sa speculam ca s-a dorit deturnarea protestului, la fel ca si in februarie 2017, la Ordonanta 13. Sponsorizarile vin in special de la cetatenii romani plecati in alte tari la munca, din diaspora. De obicei sunt publice acele sponsorizari, pe platforme de crowdfunding. (...) Au fost jandarmi agresati in timpul protestelor de catre huliganii veniti pentru a agresa jandarmii. Rog procurorii sa-si faca treaba si sa-i identifice pe cei care au agresat jandarmi", a declarat Cristian Dide, la sediul Parchetului General.Acesta s-a prezentat la sediul institutiei pentru a oferi presei cateva lamuriri privind acuzatiile Jandarmeriei."Nimeni nu a vrut sa dea jos Guvernul prin violenta, nimeni nu s-a atins de gardul Guvernului, niciun protestatar. Ne-am oprit la bordura trotuarului, acolo unde ne asteptam sa se creeze, ca in februarie 2017, un cordon de jandarmi, defensiv (...), deci nu exista acea afirmatie cum ca am dorit sa dam o lovitura de stat sau ca am dorit sa refacem ordinea constitutionala. Este fals", a mai spus Cristian Dide.Precizarile vin dupa ce Jandarmeria Romana a depus plangere la DIICOT in cazul mitingului din 10 august , sesizarea vizand infractiuni impotriva ordinii constitutionale.Sesizarea a fost inregistrata marti si a fost facuta de Jandarmeria Romana, iar faptele se refera la infractiuni impotriva ordinii constitutionale, potrivit purtatorului de cuvant al DIICOT, Mihaela Porime.Actiunile impotriva ordinii constitutionale sunt cuprinse in articolul 397 din Codul Penal, mai exact: " (1) Actiunea armata intreprinsa in scopul schimbarii ordinii constitutionale ori al ingreunarii sau impiedicarii exercitarii puterii de stat se pedepseste cu inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi. (2) Intreprinderea de actiuni violente impotriva persoanelor sau bunurilor savarsite de mai multe persoane impreuna, in scopul schimbarii ordinii constitutionale ori al ingreunarii sau impiedicarii exercitarii puterii de stat, daca se pune in pericol securitatea nationala, se pedepseste cu inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi".Jandarmeria Romana este condusa actualmente de Ionut Catalin Sindile, imputernicit de ministrul Carmen Dan in aceasta functie, dupa ce mandatul fostului sef, Sebastian Cucos, care era la randu-i imputernicit, a expirat.Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, marti, in Parlament, ca a depus la DIICOT o "actiune" prin care expune evenimentele petrecute la protest."In plus, am depus la parchetul competent, la DIICOT, o actiune prin care expunem toata inlantuirea de evenimente si fapte, particularitatile acestei actiuni de protest, si am adresat Parchetului solicitarea sa faca toate verificarile necesare, noi fiind la dispozitia organelor judiciare cu orice alte probe sau inscrisuri pe care dansii considera sau ne solicita sa le punem la dispozitie", a declarat Dan.