PSD si ALDE pe drumul fara de intoarcere. Tavalugul urii si marele plan

CINE A ANUNTAT MOARTEA JANDARMILOR?

Ziare.

com

Cand marea presa internationala, de la Der Spiegel , la Financial Times sau Le Figaro acuza in cor Puterea de la Bucuresti si cere sanctiuni impotriva ei avertizand UE ca este prea blanda, cand PSD si ALDE sunt explicit izolate in familiile lor politice europene, cale de intoarcere nu mai este.Deja portavocile Puterii incep sa vorbeasca de inlocuirea Vioricai Dancila. In disperare de cauza, Dragnea pare ca testeaza efectele unui sacrificiu ritualic pentru detensionarea situatiei. Prea putin si prea tarziu.Tavalugul a pornit si nimeni nu mai mai crede ca dna Dancila are vreo relevanta politica si ar fi mai mult decat o simpla marioneta. Nu ea e problema reala, ci papusarul. IarAsa cum l-am pus eu cap la cap, nu asa cum a incercat ministrul Dan sa-l prezinte intr-o operatiune "damage control" Se temeau de mitingul diasporei, dar mizau pe o mica prezenta, dupa ultimele mitinguri de dimensiuni modeste. Si poate ca asa se intampla, daca nu calcau inFuria PSD a fost mai puternica decat ratiunea care ar fi impus ca fenomenul sa fie ignorat si lasat sa se stinga de la sine in banalitate.I-a infuriat insa cu mult prea tare faptul ca mesajul placutelor a ajuns si la un electorat care nu citeste Plesu, care nu moare de grija Justitiei. Dar are rate la banca, merge la cumparaturi si simte acut efectele inflatiei, a simtit si mutarea contributiilor pentru ca nu e bugetar.Placuta suedeza le-a cuprins pe toate. IarDin acel moment, mitingul a devenit in mod real amenintator. Dar si el ar fi trecut ca o pilula amara. Ratiunea, daca o aveau, le-ar fi spus sa il lase sa se consume, cu toata energia lui, pentru ca in mod real nu avea ce sa se intample. Veneau, strigau, se descarcau, plecau si caravana mergea inainte. Ca dupa toate mitingurile de pana acum.De ce? Pentru ca nu exista alternativa politica, pe care mitingul sa o propulseze. Guvernul Ciolos nu a fost o alternativa, ci o solutie sustinuta de Dragnea care voia sa scape de Ponta si de costurile guvernarii in an electoral, pastrand insa puterea majoritatii.DarSi atunci au pus la cale planul atat de evident acum de compromitere a mitingului cu mesaj pregatit de Alina Mungiu Pippidi : asta nu e diaspora, ci sunt doar niste marginali., la fel ca in singura seara violenta din iarna lui 2017 despre care ancheta oficiala a stabilit ca a fost o punere in scena . Grupurile acestea violente nu au fost extrase atunci cand ar fi fost foarte simplu, cand inca era putina lume in Piata Victoriei. Ceea ce arata ori crunta incompetenta, ori, cel mai probabil, faptul caIn ordine cronologica,, mai precis la Spring Time, unde nu aveau ce sa caute pentru ca nu se intampla nimic de competenta lor, adica nu erau nici violente, nici acte de vandalism. Inregistrarea dintr-o masina SAS difuzata de Realitatea TV arata ca mascatii erau furiosi nu pe multime care nu le-a provocat nicio problema, ci pe cei care ii trimisesera acolo fara rost.In loc sa fie atacati, dupa cum nu ma indoiesc ca se sconta, au reusit aproape sa iasa din zona doar cu discutii, "vorba duce mult aduce", vorba unui dintre ei, cand au navalit jandarmii ca sa-i salveze, chiar spre disperarea baietilor din SIAS.Suspectez sincer ca a fost abandonata in mjlocul unui grup violent plantat special astfel incat urmarea sa vina de la sine. Care ar fi trebuit sa fie ea conform planului? Cel putin o bataie crancena cu efecte grave anuntate suspect de repede, daca nu chiar unul letal. Cu elementul emotional suplimentar: femeie tanara, aproape un copil, nu-i asa, batuta. Interviul luat de Alexandru Cautis colonelului Paraschiv contine, pentru cine vrea sa inteleaga, cel putin un element cheie: jandarmii au devenit extrem de violenti cand li s-a comunicat ca exista doi colegi ucisi. De altfel, asta si striga colonelul Paraschiv in piata, conform relatarilor de acolo.Si totusi narativul a fost mentinut de conducererea Jandarmeriei si a doua zi dimineata, deci manipulare cu buna stiinta.Pentru ca, deci erau cumva cu capsa pusa gata de explozie.Unii erau adusi din alte judete, deci neobisnuiti cu intensitatea protestelor de acest fel.As vrea sa fiu bine inteleasa, nimic nu scuza un agresor, nici manipularea, nici tensiunea, nici adrenalina, nu despre scuze e vorba, ci despre intelegerea unui mecanism.Cine a facut asta? Ar trebui sa dezlege ancheta care are la dispozitie toate inregistrarile oficiale. Ele trebuie sa afle cine a anuntat uciderea a doi jandarmi si atacarea trupelor SIAS. A fost vorba doar despre apeluri la 112? Dar atat jandarmii, cat si DIPI aveau "cercetasi" in piata. Ei ce au comunicat? Atacul a fost ordonat doar pe baza unor apeluri probabil anonime?Dar niste minti intepenite pe vremea fax-ului nu au inteles ca suntem in vremea telefoanelor mobile care inregistreaza tot. Sute de filme au aruncat in aer planul din laborator si au aratat lumii intregi ca PSD-ALDE au batut oameni nevinovati pe care i-au expus unor riscuri mai mari decat gazarea, pentru ca numai o minune a facut ca panica si busculada sa nu ucida.Mintile intepenite nu au putut concepe ca jadarmerita va fi aparata de protestatari care au stricat planul. Insasi ministrul de Interne spune ca SRI nu a dat informatii despre vreun pericol la adresa institutiilor statului. Deci interventia nu se justifica pana cand au fost create narativele justificative.Dupa 9 zile, Carmen Dan a venit cu impresionantul bilant de 21 de dosare penale si 64 de amenzi contraventionale. 80 de derbedei puteau justifica o asemenea interventie si 7 ore de gazare continua?Sunt doar vreo 7 dosare si restul procese verbale de sesizare, ceea ce e cu totul altceva. Iar despre bataia incasata de cetatenii israelieni si operatorul austriac, Carmen Dan n-a suflat o vorba. Numai aceste agresiuni sunt mai multe decat cele recunoscute de Carmen Dan.Daca pot crede ca jandarmii de rand au fost manipulati, conducerea Jandarmeriei si a Ministerului de Interne, in frunte cu Carmen Dan, ar trebui anchetate pentru a stabili oficial unde duce firul acestui plan ticalos.Sigur ca raspunderea oficiala a fost lasata pe umerii unui maior, oficial nu a existat un centru de comanda la minister, dupa cum subliniaza Carmen Dan, dar acesta poate fi un element al premeditarii.