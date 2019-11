Punct final in procesul agresiunilor asupra jandarmilor din 10 august: Protestatarii regreta ce au facut, jandarmii cer daune morale de 100.000 euro

Au recunoscut faptele

Se intampla la sfarsitul unei sedinte de judecata care a durat aproape 4 ore la Judecatoria Sectorului 1. Magistratul a anuntat ca procesul a ramas in pronuntare, dar nu a stabilit o data anume. Decizia pe care acesta urmeaza sa o dea poate fi contestata la Curtea de Apel Bucuresti.Este primul dosar legat de evenimentele din 10 august 2018 care este finalizat in instanta.Toti cei 7 protestatari implicati in acest caz au recunoscut acuzatiile si au solicitat sa fie judecati in procedura simplificata, iar pedeapsele lor sa fie reduse cu o treime.Este vorba de protestatarii implicati in lovirea celor doi jandarmi, Cristian Felega si Stefania Nistor, care au fost lasati in urma de colegii care se retrageau, dar si de tanarul care a furat arma. Astfel, cinci persoane sunt judecate pentru ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice: L. Ilie, C. Tanase, T. Sutoiu, I. Cojoaca si C. Dobre.In acelasi dosar, D. Dumitru, tanarul care a furat pistolul Stefaniei Nistor, este judecat pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor, uz de arma si tulburarea ordinii si linistii publice. Amicul lui Dumitru, M. Cristoloveanu, care a tras cu pistolul furat pe un camp, este judecat pentru uz de arma fara drept.Avocatii protestatarilor sustin insa ca daunele solicitate sunt exagerat de mari.Ziare.com va prezinta cum s-a derulat ultimul termen din acest proces, care a inceput in jurul orei 14.30, atunci cand judecatorul avea programat sa administreze una din probe.Mai exact, vizionarea in sedinta publica a imaginilor in care Daniel Dumitru a sustras arma jandarmeritei Stefania Nistor, in timp ce aceasta era lovita de protestatari. Imaginile au rulat pe ecranul computerului grefierei, iar in fata salii a fost chemat D. Dumitru si avocatul acestuia, pentru a le vedea.Stefania Nistor statea alaturi de mama sa in ultimul rand al salii.", le-a cerut judecatorul."Daca doriti sa puneti in discutie un anumit aspect, o actiune sau inactiune a lui, noi stim inregistrarile", a ridicat din umeri avocatul, iar clientul lui a confirmat."Pentru clarificarea situatiei am dorit administrarea acestei probe in sedinta publica", explica magistratul.Aparatorul se intoarce bombanind printre colegii de la bara:A urmat apoi audierea mamei Stefania Nistor, Florina Nistor. In contextul in care jandarmerita cere daune de 100.000 de euro, tanara a chemat-o in sala pe mama ei sa povesteasca cum a fost afectata de loviturile primite si de tot scandalul mediatic care a urmat."Stiam ca in 10 august avea o misiune. Seara am vazut la televizor:. Eu de la televizor am aflat", spune femeia.Povesteste cum a incercat sa o contacteze fara succes pe telefon. Abia pe la 3 noaptea cineva i-a raspuns si i-a spus ca fata ei este internata la Floreasca."A doua zi m-am dus sa o vizitez la spital si am observat ca era intr-o stare de agitatie, frica si spaima. Am retinut ca era extrem de infricosata de cele intamplate si am ramas in Bucuresti in urmatoarele doua saptamani, cu ea, pana cand s-a refacut", isi reaminteste aceasta.Pentru jandarmerita a urmat o perioada de refacere. Necazurile acesteia insa nu s-ar fi oprit."S-a refacut fizic intr-o perioada de doua saptamani, insa frica a persistat mai mult, cateva luni. Mai ales cand pleca singura pe strada sau la serviciu.Cand a fost scuipata in autobuz spunea:, se intreba. A suferit in mod evident", spune Florina Nistor.Femeia a spus ca mass-media a alimentat acest scandal."Inclusiv in presa au fost vehiculate stiri, cand a iesit din spital.", a spus mama Stefaniei Nistor.Dupa audierea Florinei Nistor, judecatorul a constatat ca nu mai sunt probe de administrat. "", a dat startul pledoariilor.Primul care a vorbit a fost procurorul, care a cerut condamnarea inculpatior pentru toate infractiunile pentru care au fost trimisi in judecata, dar pedepsele sa fie cu suspendare."Fata de atitudinea de recunoastere a acuzatiilor, consecinte, totodata, lipsa antecedentelor penale si celelalte circumstante personale, apreciez ca sunt intrunite conditiile pentru pedepse cu suspendarea executarii sub supraveghere", a explicat acesta.In cazul lui Cristoloveanu, acuzat care a tras cu pistolul furat pe un camp, acesta este judecat pentru uz de arma fara drept, iar procurorul a pus concluzii pentru o amanare a aplicarii pedepsei.Au urmat avocatii celor doi jandarmi, care au insistat ca clientii lor sa primeasca fiecare daune morale de 100.000 de euro.Niciunul dintre ei nu a fost agresiv. Ei formau un binom care s-a desprins de ceilalti colegi", explica unul dintre aparatori.Potrivit acestora, atacul asupra jandarmilor a fost facut in dispretul autoritatii publice."Prin hotarare sa aparati prestigiul autoritatiii. Ei au vrut sa o submineze. Sub acest aspect, al daunelor morale, trebuie sa tragem un semnal de alarma fata de comportamentul publicului fata de autoritate", a sustinut avocatul.Pe de o parte, avocatii inculpatilor au fost de acord cu solicitarile procurorilor, iar pe de alta parte, au cerut ca daunele morale sa fie mult mai mici.", spun aparatorii protestarilor.Apararile au vizat lipsa antecedentelor penale si situatia de acasa, familia sau serviciul. Unul dintre tinerii judecati este medic, altul lucreaza intr-o corporatie, iar cel mai tanar abia a terminat liceul.Clientiul meu nu a stiut ca este o femeie jandarm. A si zis, dupa ce a cazut casca:Cerem sa fie condamnat cu minimul special al infractiunii", explica unul dintre avocati.Unul dintre avocati a pledat pentru faptul ca au existat provocatori si ca gazele lacrimogene au afectat mai multi protestatari. Chiar si el fusese in piata:Un alt aparator a dat citate din "Psihologia multimilor", de Gustave Le Bon, in incercarea de a explica actiunile clientului sau:", reitereaza teoria, un alt avocat.Au urmat apoi ultimele declaratii facute de inculpati. Pe rand, acestia au cerut clementa si au spus ca regreta faptele.