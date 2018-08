Putea sa fie o tragedie: Cum au pus autoritatile viata cetatenilor in pericol de nenumarate ori, intr-o singura ora. Si intrebarile care raman

22:48 - mai multi protestatari blocau iesirea din pasaj, unii stand jos, pe asfalt, altii in picioare.

23:07 - Mai multe dube cu politisti evacueaza in forta pasajul de la Victoriei

23:09 - Incepe evacuarea cu gaze a protestatarilor pasnici

23:12 - Politistii se urca in duba si se pregatesc sa plece

23:22 - Se da drumul la circulatie, nu e niciun politist in intersectie

23:26 - Lumea revine masiv in intersectie, dubele de politie au plecat, masinile de pompieri si salvarile sunt inca pe pozitii

23:38 - Tot mai multi oameni in intersectie, dar si masini, care raman blocate. Gazele se resimt tot mai puternic

23:43 - Incepe un atac puternic, cu o cantitate imensa de gaze

23:46 - Oamenii incearca sa se regrupreze, dar nu se mai poate respira

23:52 - Izbucneste un foc, arde puternic, nu mai e nicio masina de pompieri. Nici salvare, nici politie

23:58 Apel la 112 pentru a chema pompierii - nimeni nu misca nimic

De cate ori a fost pusa in pericol viata oamenilor?

Cine si de ce a decis sa se reia circulatia tramvaielor?

Cine si de ce a decis sa dea drumul la circulatia masinilor, inainte de terminarea protestelor si eliberarea strazilor? Cine a decis retragerea politstilor din zona unde s-a dat drumul la circulatie?

Cine a decis si de ce sa fie adusa in Piata Victoriei o astfel de cantitate de gaz, de petarde, spary-uri si cine a decis folosirea acestora in cantitati care sa afecteze sanatatea oamenilor si chiar sa le pune viata in pericol?



Cine a decis si de ce eliberarea unei cantitati atat de mari de gaze intr-o multime de zeci de mii de oameni compacta? Sunt atatea exemple de tragedii produse din precipitarea unei multimi mari de oameni.

Cine si de ce a decis retragerea din zona a salvarilor, masinilor de pompieri si a politiei?

Cine a decis sa nu se intervina imediat? Cine i-a instruit pe cei de la 112 sa raspunda de parca erau la receptia unui hotel care nu mai avea locuri? In mainile cui ne punem viata cand sunam la 112?

Aceste decizii pun semne atat de mari de intrebare incat e greu sa excluzi premeditarea. Si nu numai deciziile luate si efectele catastrofale pe care acestea le-ar fi putut avea, dar si atitudinea executantilor accentueaza ideea unei actiuni premeditate.Daca este asa, daca a existat un plan prin care sa fie deturnate si manipulate protestele pasnice, ramane sa stabilesca procurorii militari, care ancheteaza ceea ce s-a intamplat. Pana atunci insa, semnalam cateva situatii de neimaginat intr-un stat care isi respecta si isi protejeaza cetatenii.Dupa 22:30, din cauza gazelor lacrimogene lansate in cantitati imense, o parte dintre oamenii veniti la proteste se retrasesera si pe strazile laterale care derivau din Piata Victoriei.Mii de oameni protestau pasnic pe Bd. Titulescu, de la Piata Victoriei pana dupa prima intersectie, cu Dr. Felix, atat pe bretelele de suprafata, pe ambele sensuri de mers, cat si la iesirea din Pasajul Victoria.Imediat dupa ora 23:00, cand, din cauza gazelor, aerul devenise greu de respirat chiar si la cateva sute de metri de piata, din Pasajul Victoriei apar cateva dube de politie care mai intai se opresc la circa 10 metri de protestatarii care blocau pasajul. Apoi inainteaza, politistii bine echipati descind din dube si imprastie in forta protestatarii de la intrarea din pasaj.In inregistrare se vede cum in coltul din stanga, la numai cativa metri de locul unde cateva zeci de minute mai tarziu va izbucni un incendiu, se afla echipaje de pompieri, politie, salvare.Dubele de politie urca pana in intersectie, unde se opresc si mare parte din fortele de interventie se urca in masini, dar raman pe pozitii.Incepe evacuarea cu gaze a protestatarilor pasnici. Pe lateralele Pasajului Victoria vin suvoaie de oameni, impinsi de la spate de gazele in cantitate tot mai mare. Pe fundal se aud tot mai multe bubuituri, un nor imens de gaze se ridica deasupra Pietei si incepe sa se intinda rapid si pe strazile laterale. Oamenii isi acopera fata cu ce pot si merg tot mai repede, incercand sa se protejeze.In Pasaj se da drumul la circulatia tramvaielor, se vede cum valul de fum patrunde si in pasaj, cuprinzand si tramvaiele care trec pe acolo in acel moment.Odata ajunsi in intersectie, oamenii se opresc in fata dubelor si le striga politistilor "de ce ne faceti asta?", "rusine!". Politistii, bine protejati prin echipament de gazele care faceau aerul tot mai irespirabil, se urca in dube si se uita de acolo spre multime, iar apoi dubele incep sa paraseasca zona.Gazele se simt tot mai puternic. In continuare, masinile de interventie - pompieri, ambulante, politie - sunt parcate in intersectie.Masinile de pompieri se vad inca in imagini, oamenii s-au reintors in intersectie, dupa ce fugisera cateva sute de metri pentru a gasi un aer respirabil. Apar primele masini la stop, s-a dat drumul la circulatie deblocandu-se capetele bulevardului si a strazilor adiacente. Masinile patrund printre protestatari, nu exista niciun politist in zona.Tot mai multi oameni au revenit in intersectie, insa masinile sunt lasate in continuare sa circule. Tot mai multe masini patrund in intersectie si se strecoara sau raman blocate printre protestatari. Oamenii se resimt tot mai mult dupa gazelle inhalate.Incepe atacul dement cu gaze, multimea de oameni alearga privind peste umar la norul dens care venea cu viteza in spatele lor. Odata ajunsi de gazele lacrimogene, oamenii incepeau sa planga, ochii se inroseau, respiratia devenea din ce in ce mei dificila, chiar daca aveau o esarfa cu care sa isi acopere nasul si gura sau isi acopereau fata cu bluza. Se ataca puternic, incontinuu, cu o cantitate imensa de gaze.Oamenii incearca sa se regrupeze in intersectie, dar din Piata vin valuri, valuri de gaze si multimea se indeparteaza pana spre mijlocul bulevardului, pentru a putea respira. Se alearga pe trotuar in grup compact de oameni care nu isi mai pot deschide ochii de cate de durerosi si inflamati sunt.La numai cateva minute de mers, dupa ce ne-am recapatat suflul, ne intoarcem si vedem de departe o mare valvataie, un foc cu flacari care ajunsesera deja la 9-10 m inaltime. In intersectie nu mai e nicio masina de la fortele de ordine si salvare - nici politie, nici pompieri, nici ambulanta.Toti brazii in ghivece care imprejmuiau cafenelele de la iesirea din pasaj sunt puse, cu tot cu pamant, pe foc. Se vandalizeaza cosurile de gunoi si sunt luate si puse pe foc. Se rup mese, scaune si sunt puse pe foc. Focul arde la numai cativa metri de o masina parcata, care ar putea in orice moment sa ia foc si sa explodeze. Flacarile sunt tot mai mari si pun in pericol atat afisajul stradal, cat si blocurile din apropiere. Si vietile din ele in acelasi timp. In intersectie, pe margine, nici picior de politist sau orice aparator care sa intervina.Cei care au pus focul distrug mobilierul si intretin flacarile imense au fetele acoperite si ne cer violent sa nu filmam. Cativa barbati din multime muta masina departe de foc, indepartand pericolul.Vantul se inteteste, focul pocneste cu putere si nu isi fac aparitia nici politisti, nici pompierii.Un apel la 112 decurge intr-un mod halucinant. Raspunde o femeie impasibila care intreaba ce arde? un copac? apoi face transferul la pompieri. Unde un barbat raspunde ca si cum ar lucra la un sanatoriu dezafectat si spune ca pompieri sunt unde e si focul si nu e nicio problema. Pompierii nu numai ca nu erau, dar nici nu au venit.Gazele sunt in cantitate tot mai mare, nu se mai poate respira, de sus cad cu putere si zgomot obiecte care nu pot fi identificate pentru ca toata lumea fuge si incearca sa se salveze. Pentru noi, salvarea s-a numit o usa de bloc deschisa, prin care am intrat chiar atunci cand aveam senzatia ca ni se blocheaza respiratia. Iesim pe o alta usa, pe o strada pe care se poate respira. Trece mai bine de jumatate de ora pana sa putem respira normal si ochii sa vada cat de cat si sa nu mai usture.Din relatarile celor care au ramas, pompierii nu au venit deloc. Focul si vandalismele au continuat zeci de minute dupa. La un moment dat au venit doua dispozitive de forte de interventie, impreuna cu tunul de apa care fusese pus mai devreme pe protestatari. Cu care a fost stins focul.Momentul poate fi urmarit la minutul 6:40 in inregistrarea Recorder.1. Viata vatmanilor, atunci cand tramvaiele au fost lasate sa circule printr-un pasaj inundat de fum si gaze de la ambele capete2. Viata protestatarilor, atunci cand tramvaiele au fost lasate sa circule, desi protestatarii se aflau in numar mare, gazati si agresati, la ambele guri de iesire din pasaj3. Viata protestatarilor, a cetatenilor care circulau prin zona, dar si a soferilor, atunci cand s-a dat drumul la circulatia masinilor, desi sute de protestatari se aflau in intersectie si mii pe strazile unde s-a permis circulatia. In conditiile in care niciun politist nu era in zona unde s-a dat drumul la circulatie.4. Viata protestatarilor, atunci cand s-a decis eliberarea unei cantitati imense de gaz lacrimogen, intr-un termen foarte scurt, gazandu-i practic pe cei care se aflau in Piata Victoriei, dar si pe cei de pe strazile laterale.5. Viata protestatarilor, atunci cand s-a decis retragerea din zona a masinilor de interventie si salvare inainte de terminarea protestelor, mai ales in conditiile in care zona fusese transformata, de jandarmi si politie, intr-un teatru de razboi.6. Viata tuturor cetatenilor, aflati pe strada si in cladirile din zona, atunci cand s-a amanat incredibil de mult interventia pentru stingerea focului si oprirea vandalismelor produse de o mana de huligani.