Raed Arafat, audiat in dosarul 10 august: Au fost si medici expusi gazelor

"Au fost medici expusi gazelor"

De ce s-a dublat numarul echipajelor

"Nu cred, nu comentez"

Ziare.

com

El a spus la iesirea de la audieri ca a discutat cu procurorii despre modul in care a fost coordonata activitatea de interventie la miting, dar ca nu a fost intrebat nimic despre substantele folosite de fortele de ordine. Arafat nu a dorit sa comenteze informatiile conform carora mitingul din 10 august ar fi fost o tentativa de lovitura de stat.Raed Arafat a fost audiat timp de aproximativ doua ore la Parchetul General."Coordonarea activitatii de interventie pe situatii de urgenta, despre asta a fost discutia, unde eram, cum am facut, pregatirea pentru situatia respectiva. Astea au fost singurele discutii", a sustinut Raed Arafat.Seful DSU a spus ca nu a fost intrebat de procurori despre substantele folosite de fortele de ordine la miting si nici despre cazul barbatului care a murit la cateva zile dupa ce a participat la protest.Intrebat de jurnalisti daca au existat medici care sa fi avut de suferit in urma contactului cu gazele lacrimogene, Arafat a spus ca da, pentru ca si ei au fost expusi, insa nu stie daca au fost afectati pe o durata mai lunga de timp."Cel putin la nivelul structurilor care au intervenit din partea noastra, da, au fost oameni expusi, pentru ca au lucrat fara masca de protectie sau echipamente de protectie. Nu am informatii pana acum sa fi fost cineva care sa fi suferit pe lunga durata. Cel putin, nu mi s-a adus la cunostinta", a precizat Arafat.Secretarul de stat in MAI a spus ca, initial, in Piata Victoriei, au fost prezente 17 echipaje de interventie, dintre care trei cu medic, iar dupa ce situatia a degenerat, numarul echipajelor a fost dublat.El a explicat din nou mesajul postat pe Facebook de DSU in care i-a indemnat pe oameni sa nu se prezinte la medic decat daca au intr-adevar probleme, pentru a nu aglomera unitatile de primiri urgente."Era o chestie de bun simt, dupa ce au aparut mai multe informatii si speculatii in spatiul public ca lumea sa mearga la control. Noi am spus ca, daca nu au probleme, sa nu mearga la control, pentru ca nu au ce controla si asta a fost.Din pacate, anuntul a fost balmajit. (...) Noi am spus un lucru normal. Nimeni nu putea sa opreasca pe cineva, daca el simtea ca trebuie sa consulte un medic, putea sa-si consulte medicul de familie. Era o recomandare, ca sa evitam sa mearga mii de oameni doar ca sa intrebe daca trebuie sa faca ceva", a spus seful DSU.Intrebat de jurnalisti daca este de parere ca mitingul din Piata Victoriei din 10 august a reprezentat o tentativa de lovitura de stat, Arafat nu a dorit sa comenteze."Nu cred nimic, eu nu comentez aceste chestiuni", a spus Arafat.Pana in prezent au fost audiati la Parchetul General in dosarul privind violentele din Piata Victoriei primarul Capitalei, Gabriela Firea, viceprimarul Aurelian Badulescu, prefectul Speranta Cliseru si subprefectul Corneliu Carstea.Peste 800 de plangeri impotriva Jandarmeriei au fost depuse la Parchetul General in urma violentelor din Piata Victoriei.