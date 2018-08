Raed Arafat combate parerologii de pe Facebook si da exemple de manipulare la Romania TV

Ziare.

"Aceste substante iritante sunt in conformitate cu regulile internationale. Nimeni nu zice ca nu sunt substante care nu sunt nocive, pentru ca ele sunt substante care sunt folosite pentru incapacitarea unui om in timpul unei demonstratii, deci nu inseamna ca sunt substante prietenoase, dar sunt conform legislatiei internationale, conform ONU,, sunt achizitionate o parte de Jandarmeria Romana din Franta si Germania, o parte sunt fabricate in Romania, dar cu certificate de conformitate.Totusi in spatiul publiccare ies si vorbesc si arunca foarte multe idei false fara sa aiba nicio pregatire in acest sens. Si am vazut aici si aspectul ca aceste gaze cauzeaza cancer mamar, ca femeile care au fost expuse urmeaza sa piarda sarcina in urmatoarele trei saptamani, ca in sase luni vor dezvolta cancer, ca in sapte luni nu stiu ce vor dezvolta. Asta a creat intr-adevar o isterie", a spus Raed Arafat la Romania TV.Potrivit lui Arafat, dupa acest episod au aparut indemnari pe Facebook ca toata lumea care a fost in piata sa mearga la control la medic, desi documentele stiintifice spun ca aceste substante pot sa aiba efect de scurta durata si la foarte putini oameni pot sa aiba un efect de lunga durata daca au fost expusi o perioada mai mare de timp."Comunicatul pe care l-am dat si l-am explicat din nou pe facebook-ul personal zicea asa: daca nu ai simptome si nu ai probleme, nu are rost sa te duci la control la medic, pentru ca nu vei obtine nimic in plus. Comunicatul nostru a fost preluat si introdus intr-un malaxor, iar comentariile erau ca Arafat sau DSU le spune oamenilor sa nu mearga la medic daca le este rau. Or eu am spus sa nu mearga la medic daca nu se simt rau, pentru ca, ganditi-va, ca au fost in piata cateva zeci de mii.cu ideea ca toti trebuie sa mearga la control, pai am blocat sistemul sanitar in ziua respectiva. Toate aspectele stiintifice reale care sunt pe baza de documente stiintifice spun ca aceste substante pot sa aiba efect de scurta durata si la foarte putini oameni pot sa aiba un efect de lunga durata daca au fost expusi o perioada mai mare de timp", a mai spus Arafat.Acesta a mai spus ca explicat ca efectul gazelor este foarte grav daca au fost in spatii inchise, iar imediat cineva a zis "da, pai acolo sunt cladiri in jur, iar daca cladirile sunt foarte inalte inseamna ca este spatiu inchis". "Nici asta nu se interpreteaza asa:, iar omul e in interiorul incaperii cu geamuri inchise", a mai spus secretarul de stat in MAI.Potrivit lui Raed Arafat, s-a spus in spatiul public ca s-au folosit gaze de razboi, ca s-a folosit sarin. "Sarinul, daca era folosit in cantitate foarte mica, ducea la aparitia unor decese. Romania este co-semnatara tratatului care interzice folosirea gazelor de lupta. Sa pui Romania in lumina suspiciunii ca ar fi folosit asa ceva este o chestiune extrem de grava. Aceste gaze de razboi sunt facute ca sa ucida, nu sa incapaciteze.", a mai afirmat Arafat.Acesta a mai explicat ca dupa 2-3 zile de la protest s-a sunat la 112 si s-a anuntat ca exista miros de gaz in Piata Victoriei, iar pompierii au intervenit corect, au trimis masina speciala pentru investigare, au fost imbracati adecvat, au prelevat probe si totul a fost negativ."Dar, pentru ca i-a fotografiat si intr-o ora a aparut imaginea lor conectata cu ideea ca se investigheaza prezenta gazelor de razboi si ca ONU trebuie sa intervina. Acesta este. Deci una este ce zice legislatia internationala, una este ce zic datele de la noi ca nu avem asa ceva, alta este cel care manipuleaza, vrea sa te faca sa crezi ca nu e asa", a mai afirmat Arafat.