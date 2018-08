Reactia oficiala a PSD dupa violentele din Piata Victoriei: Iohannis sa isi ceara imediat scuze! Jandarmeria a actionat corect

Ziare.

Dupa ce mai multi politicieni din PSD si-au exprimat public parerea cu privire la violentele din Piata Victoriei, partidul a emis redactiei Ziare.com si un comunicat de presa oficial cu privire la acest subiect. In acesta se arata ca:"Autoritatile statului trebuie sa stabileasca in ce masura actele de violenta din Piata Victoriei, care s-au soldat cu raniti si pagube materiale, au fost determinate de declaratiile, indemnurile sau chiar implicarea directa a unor partide si lideri politici din opozitie.Totodata, PSD solicita presedintelui Klaus Iohannis sa isi ceara scuze imediat pentru afirmatiile sale iresponsabile impotriva Jandarmeriei, care a actionat legitim si legal pentru a-i impiedica pe protestatari sa patrunda in Palatul Victoria Este inacceptabil ca presedintele Romaniei sa faca o astfel de declaratie prin care submineaza autoritatea statului si indeamna la reluarea agresiunilor impotriva ordinii si institutiilor publice".Anterior, deputatul PSD Catalin Radulescu apreciase ca de vina pentru violentele din piata sunt opozitia si statul paralel si avertizase protestatarii ca daca nu se potolesc, "venim si va calcam in picioare".