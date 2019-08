Remember 10 august 2018. Declaratia de dragoste a romanilor, cu ochii in lacrimile gazelor (Galerie foto & video)

Foto: Ziare.com

Raspunsul autoritatilor a fost insa la polul opus. Forte impresionante de jandarmi si forte speciale, echipati si inarmati pana in dinti, au atacat fara discernamant protestatari pasnici, copii si batrani, totul sub pretextul impiedicarii unei "tentative de lovitura de stat".La un an de la violente, rememoram cum s-a desfasurat acea zi. Chiar daca durerea este inca vie privind la acea zi, sa folosim detasarea pe care timpul ce s-a scurs ne-o ofera, pentru a vedea mai clar si a intelege mai bine ce s-a intamplat.Pentru a marca Centenarul Marii Uniri, dincolo de paradele si receptiile organizate de autoritati si pentru a-si arata nemultumirea fata de masurile luate continuu la Bucuresti in ciuda protestelor saptamanale ale oamenilor, romanii din dispora au anuntat ca se organizeaza sa isi faca vacanta in Romania, ca pe 10 august sa fie cat mai multi in Piata Victoriei.Pe masura ce data se apropie, presa cunoscuta ca a distorsionat mereu realitatile de la protesteleil prezinta pe Ovidiu Grosu, despre care spun ca "s-a autointitulat adevaratul organizator al protestului diasporei din 10 august" si care prezinta in termeni violenti manifestatia ce va avea loc."Eu am organizat miscarea cu diaspora, insa nu am vrut sa ies in evidenta pentru ca mi-am dat seama ca voi fi atacat si am conceput aceasta actiune pe plan orizontal. Nimeni nu va veni sa ne faca bine, binele ni-l facem noi. Flacari, fum si sange pe strazi - nu exista alta varianta. Eu vorbesc de o revolutie, nu de un protest. (...)Trag acum un semnal de alarma, un avertisment catre fortele de ordine: oricine va incerca sa reprime aceste manifestari, va fi judecat de Tribunalul Penal International, pentru ca avem drept inclusiv sa ucidem in aceste conditii (...) Daca jandarmul imi pune bastonul in gat sau pistolul in cap eu am dreptul sa-i iau viata", spune barbatul intr-un interviu cu Mihai Gadea, la Antena3 In paralel, din partea liderilor PSD-ALDE se intetesc declaratiile facute la aceleasi televiziuni, fara a prezenta dovezi, potrivit carora exista informatii ca vor fi violente.Intre timp, de la Primaria Capitalei sunt retrase cererile pentru autorizarea protestului , dupa ce organizatorii sunt pusi sa-si asume consecintele pentru orice se va intampla in Piata Victoriei. Ei refuza, spunand ca "e o capcana pentru a cauta eventuali tapi ispasitori".Cu 3 zile inaintea protestului, coloane de masini pleaca spre Romania din toata Europa. Altii isi prezinta biletele de avion pentru ziua marii intalniri.Pe 9 august, inca de la primele ore ale diminetii, in Piata Victoriei apar un cort si un banner urias pe care scrie Demisia . Seara sosesc si primele coloane de masini cu romani de peste hotare.In aceeasi zi, putin mai tarziu, Jandarmeria iese public sa anunte ca nu vor fi tolerate niciun fel de atitudini violente la adresa jandarmilor si ca acestia din urma nu vor sta impasibili si nu vor accepta niciun fel de insubordonare civica sau actiuni care urmaresc destabilizarea sociala sau a ordinii de drept. Citeste aici mesajul Jandarmeriei A venit si ziua protestului. Dimineata, Politia Capitalei a anuntat ca pirotehnisti vor verifica toate masinile parcate in zona Pietei Victoriei. De asemenea, este anuntat ca si participantii vor fi verificati pentru a nu fi situatii in care sunt aduse in zona de protest diverse arme sau obiecte ce ar pune in pericol participantii si autoritatile.La ora 09:30 deja erau in fata Guvernului cateva zeci de persoane si cu fiecare ora numarul lor crestea. Erau romani veniti din toate colturile tarii si lumii, de toate varstele, multi imbracati in costume populare, dar si cu tricouri cu mesaje indreptate catre guvernanti.Toti cei care veneau in Piata cu rucsacuri sau genti mai mari erau verificati de jandarmi si pusi sa arate ce contin. In zona sunt deja cateva ambulante.Grupuri, grupuri se indreapta spre Piata Victoriei, insa incep sa apara tot mai multe informatii ca unele coloane de masini sunt oprite sa inainteze de autoritati. La fel s-a intamplat si cu un tren plin cu protestatari, care a fost blocat in jur de 2 ore chiar langa Videle, in timp ce un alt tren a stat 4 ore in camp, la 15 minute de Bucuresti. Despre al doilea, CFR a spus ca s-au rupt stalpi de electricitate in zona.La ora 12:00 erau in zona in jur de 50 de jandarmi si cam 200 de protestatari, la ora 15:00, a crescut numarul ambulantelor si jandarmilor din zona, fiind adusi inclusiv jandarmii calare, mascati si "testoase".In jurul orei 16:00 apar primele incidente. Jandarmeria anunta ca a ridicat un barbat care tulbura ordinea publica in zona protestului si pe un altul care avea spray-uri graffiti asupra sa. Nu erau decat in jur de 300 de protestatari la acest moment in Piata, insa multi vin dinspre Piata Universitatii.Jandarmii refuza sa mareasca perimetrul de protest si folosesc pentru prima data gazele lacrimogene. Acesta este momentul in care Jandarmeria sustine ca s-a incercat lovitura de stat, ba chiar ca s-a aruncat inspre fortele de ordine cu pungi cu excremente si urina si borduri. Mai multe persoane au nevoie de ingrijiri medicale.Desi numarul celor care vin in Piata continua sa creasca, jandarmii vor sa restranga perimetrul. Un rand suplimentar de garduri este pus pe latura dintre Palatul Victoria. In jurul orei 17:30, jandarmii incep sa patruleze cu zecile in zona de protest.La ora 18:00 erau deja peste 2.000 de oameni, insa jandarmii tot nu mutau gardurile, iar cand oamenii le-au cerut sa o faca au folosit din nou gaze lacrimogene. Deja pana la aceasta ora, 36 de persoane avusesera nevoie de ingriiri medicale.Pe masura ce creste uzul gazelor lacrimogene, creste si indignarea protestatarilor. La ora 19:00 erau deja 15.000 de oameni si o noua runda de lacrimogene fusese eliberata inspre perimetrul de protest. Este momentul in care jandarmii rastoarna si tarasc o femeie in scaun cu rotile. Ambulantierii intervin tot mai des in zona de protest. Bilantul ranitilor ajunge la 76 de persoane, dintre care 3 jandarmi.Chiar daca pe latura din fata Guvernului au loc astfel de actiuni, in general atmosfera este pasnica, deja Piata s-a umplut de oameni cu copii, sunt fluturate steaguri, oamenii isi picteaza tricolorul pe fete, stau pe iarba din fata Muzeului Antipa, socializeaza si se bucura de revederi. Constant rasuna si scandari impotriva Guvernului PSD-ALDE.Pana la ora 20:00 deja erau 25.000 de oameni in Piata si tot mai multi se indreptau inspre. Jandarmii continua sa foloseasca gaze lacrimogene impotriva oamenilor din primele randuri si este adus in apropiere si tunul cu apa. Intre timp, pe canale publice, Jandarmeria face apel la protestatari sa nu vina cu copii in strada.La ora 20:00 este inchisa si statia de metrou Piata Victoriei, oamenii nu mai sunt lasati sa iasa la suprafata, trenurile nu mai opresc in statie. Numarul protestatarilor este deja in jurul cifrei de 35.000. Sunt folosite gaze lacrimogene si impotriva miilor de oameni care vor sa vina spre Piata pe Bulevardul Aviatorilor.Intre timp au ajuns in fata Guvernului si membri ai galeriilor de fotbal, care au aruncat inspre jandarmi cu separatoare de benzi ce fusesera lasate in perimetrul de protest. Desi de obicei in astfel de momente jandarmii interveneau pentru a extrage agitatorii, de aceasta data folosesc gaze lacrimogene si tunul cu apa. Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei intervine in direct la Digi24 si sustine ca protestatarii pasnici nu fac loc in jurul agitatorilor, ca acestia sa poata fi extrasi, insa deja in Piata sunt folosite din toate partile gaze lacrimogene.Dupa ora 20:30, fara nicio explicatie logica, jandarmii calare au intrat printre protestatarii pasnici, insotiti de caini. In rumoarea care s-a creat, caii s-au speriat si s-au ridicat in doua picioare, riscand sa loveasca oamenii. In Piata sunt acum peste 60.000 de oameni, iar alte mii sunt blocate de catre jandarmi sa ajunga in fata Guvernului.In ciuda agresiunilor, la ora 21:00, ca de fiecare data, oamenii canta imnul si aprind luminile telefoanelor mobile, iar la final au strigat "Romania, trezeste-te".Imediat dupa momentul intonarii imnului, in perimetrul de protest sunt aruncate petarde. Oamenii se imprastie, dar continua sa protesteze pasnic, scandand "fara violenta". Jandarmii elibereaza insa o cantitate imensa de gaze, aerul devenind irespirabil. Este bruiat semnalul telefoanelor mobile, anuntul fiind facut oficial de autoritati.Oamenii intra in farmacii, isi cumpara masti de protectie, folosesc esarfe si continua protestul. Le spun jandarmilor ca actiunea lor e inadmisibila si nu vor pleca din Piata. Intre timp, ultrasii continua sa arunce petarde, iar jandarmii sa foloseasca lacrimogene.Inainte de ora 22:00, jandarmii folosesc semnale de avertizare si in fata Guvernului se anunta in megafon ca urmeaza sa fie folosita forta. Oamenii insa nu aud, pentru ca fug pe bulevarde si stradute latularnice din calea gazelor folosite continuu, insa si acolo sunt asteptati de alti jandarmi care isi descarca buteliile inspre ei.La 22:20 un nou episod greu de inteles are loc in fata muzeului Antipa. Jandarmii calare, impreuna cu jandarmi cu caini si un detasament de scutieri au venit prin multime de la Muzeul de Geologie pana pe trotuar, in fata Muzeului Antipa, unde erau numerosi protestatari.Oamenii au inceput sa scandeze "nu plecam". In agitatia creata, caii s-au speriat si s-au ridicat in doua picioare, riscand sa fie raniti protestatarii. Apoi, fara nicio alta actiune, toti jandarmii s-au retras pe bulevardul Kiseleff. Multimea s-a infuriat la ceea ce au spus ca este clar o instigare din partea jandarmilor.Bilantul celor care au avut nevoie de medici pana la 22:45 indica 247 de persoane, dintre care 9 jandarmi. 16 persoane au fost duse la spital, printre ele si fiica de 16 ani a senatorului USR Vlad Alexandrescu, luata pe targa in stare de inconstienta dupa ce a inhalat lacrimogene.Jandarmii au inceput sa ridice si protestatari, peste 20 de dube fiind plasate in zona perimetrului de la amiaza.Continua sa fie date semnale de avertisment si jandarmii intra in multime. Este momentul cand un cordon de jandarmi intra printre oameni si doi dintre ei, printre care si jandarmerita Stefania, se dezechilibreaza, cad si raman in mijlocul protestatarilor pe care pana atunci ii gazasera. Unii vor sa-i agreseze, dar alti oameni se fac scut in jurul celor doi jandarmi, ca acestia sa poata pleca in siguranta. Este momentul cand se anunta ca unui jandarm i s-a furat pistolul.Jandarmii au primit informatii ca e vandalizat restaurantul Sprintime, ca "sunt atacati" si "doi oameni sunt omorati", informatie care s-a dovedit falsa si pe care s-a bazat, potrivit declaratiilor ulterioare evacuarea in forta a protestatarilor.Sunt trimisi politistii SIAS (Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale) catre Springtime, acestia nu au putut inainta din pricina multimii de protestatari care scandau, dar nu erau violenti. Protestatarii le-au permis in cele din urma dubelor sa se retraga, insa in acelasi moment au intervenit jandarmii care au inceput sa dea din nou cu gaze, iar oamenii au inceput sa alerge pentru a putea respira, astfel ca dubele cu mascati au ramas prinse in busculada.23:11 - Jandarmii declanseaza actiunea in forta pentru a dispersa protestul, folosesc bastoanele, lacrimogene, tunul cu apa si ii fugaresc pe oameni chiar si dupa ce acestia ies din Piata Victoriei. Lovesc oameni cu mainile ridicate si dau cu picioarele in protestatari care stau pe asfalt.La 23:30, desi toata zona era plina de oameni care abia vedeau pe unde merg din cauza lacrimogenelor, se decide ca circulatia auto sa fie reluata pe soseaua Titulescu. Niciun politist nu e prezent in zona, oamenii au ajuns fata in fata cu masinile.Putin mai tarziu, la intersectia dintre Titulescu si Dr Felix, mai multi barbati cu fetele acoperite au strans toti brazii de la o cafenea si le-au dat foc. Sunt violenti si ameninta protestarii care le spun sa se opreasca sau ii filmeaza. Din nou nici urma de forte de ordine in zona, iar cand incendiul e semnalat la 112 nu e luata nicio masura.Incep sa apara si imagini din ambulante cu oameni cu arsuri si rani grave provocate de grenadele folosite de jandarmi.Dupa miezul noptii, in timp ce jandarmii continua sa-i alerge cu lacrimogene pe protestari pe stradute laturalnice, in fata Guvernului unii oameni s-au intors sa faca curat.ISU anunta 440 de raniti, din care 65 au trebuit dusi la spital, iar Jandarmeria cere ajutorul oamenilor pe care i-a gazat sa gaseasca pistolul pe care unul dintre angajatii sai l-a pierdut in busculada creata tot de ei.Aproape de ora 02:00, in timp ce in fata Guvernului s-au intors cateva sute de oameni care continua protestul, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane anunta ca a sa colega Stefania a fost aproape de moarte si este internata la spital cu "suspiciune de fractura la coloana cervicala".Tarziu in noapte oamenii se retrag toti, promitand sa se intoarca si urmatoarea zi, in timp ce autoritatile continua sa sustina ca au actionat corect.