Reporteri Fara Frontiere: Li s-a spus jandarmilor sa impiedice jurnalistii sa-si faca treaba la protest?

Astfel, numerosi jurnalisti au fost agresati, iar unii dintre ei chiar raniti, organizatia Reporteri Fara Frontiere (RSF) condamnand violenta fortelor de ordine contra unui numar de aproximativ 15 jurnalisti.RSF se alatura in acest demers organizatiei sale partenere din Romania, ActiveWatch, si cere autoritatilor sa clarifice cat se poate de mult ceea ce s-a intamplat pe 10 august in Bucuresti.Organizatia internationala noteaza ca, in timp ce mii de romani continua sa iasa pe strazi in fiecare zi pentru a protesta fata de coruptie si pentru a cere demisia Guvernului, ActiveWatch a publicat un comunicat de presa, miercuri, in care a condmanat atacurile fizice si verbale de neacceptat ale jandarmilor impotriva jurnalistilor care acopereau protestul din 10 august."Faptul ca jandarmii au atacat multi jurnalisti sugereaza ca au incercat deliberat sa impiedice publicul sa fie informat in legatura cu felul in care au intervenit impotriva manifestantilor", transmite ActiveWatch. "Atacarea jurnalistilor este obiceiul Camorrei, incompatibil cu o institutie de aplicare a legii, dintr-un stat membru UE", adauga organizatia.De asemenea, RSF intreaba daca au fost date ordine pentru a impiedica jurnalistii sa-si faca treaba si subliniaza ca actele de violenta impotriva presei "sunt nevrednice pentru un stat membru UE".Ambele organizatii cer fortelor de securitate sa publice instructiunile pe care le-au dat personalului lor despre cum sa actioneze fata de jurnalistii care acopera evenimente publice si sanctiunile care trebuie sa fie aplicate atunci cand ordinele nu sunt respectate.Jurnalisti de la Deutsche Welle, Digi 24, Hotnews.rom Agerpres, Casa Jurnalistului, Documentaria.ro, dar si de la postul austriac ORF si independenti au fost victime ale violentelor fizice sau verbale ale jurnalistilor.RSF incheie notand ca Romania se afla pe locul 44 din 180 de tari, in clasamentul mondial al libertatii presei.