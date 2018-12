Rezist Zurich, la patru luni de la protestul din 10 august: Nu uitam! Nu scapati!

Ziare.

com

"Astazi, 10 decembrie 2018, este o dubla aniversare. Au trecut exact 4 luni de la protestele din 10 august,Nu stimprocurorilor legate de violentele staului, prin Guvern si Jandarmerie, contra propriilor cetateni. Vedem in ce mod respingator responsabilii pentru reprimarea protestelor isi cer inaintarea in grad sau pensionarea, evident cu una dintre prea multele pensii speciale. Cum vom putea uita toate acestea? Cei vinovati: credeti ca veti scapa?", scrie Mihnea Mihai pe site-ul Rezist Zurich. In plus, "tot astazi avem bucuria sa sarbatorim 70 de ani de la semnarea Declaratiei Universale a Drepturilor Omului", mai spune acesta, iar articolul 20 al declaratiei spune ca ""."Exact acest drept pe care voi, cei de la putere, l-ati incalcat prin reprimarea violenta a protestelor din 10 august. Prin gazarea a mii de protestatari pasnici, femei si copii, prin folosirea de gloante oarbe si violenta nejustificata. Sa fie oare adevarat, guvernantilor, ca ati infiltrat cu buna stiinta elemente violente in multime pentru a discredita protestele si a gasi justificari pentru violentele voastre?Raportul facut de politologul Marius Stan pentru comunitatea Declic descrie in detaliu si cu dovezi violentele din Bucuresti. Timpul trece, dar nu in favoarea voastra!", se arata in articolul citat.De asemenea, intr-un comentariu postat pe pagina de Facebook, comunitatea Rezist Zurich subliniaza: "Asa ceva nu se uita, asa ceva nu se mai claseaza"."Vom face tot ce ne sta in putinta ca asemenea agresiuni ale guvernului impotriva propriilor cetateni sa nu fie ingropate, sa nu fie uitate! (...) Jandarmi, guvernanti, membri de partid si, mai ales, viitori inculpati - NU UITAM! NU SCAPATI!", mai arata sursa citata.C.B.