Romania frumoasa, urata de cei care nu o merita

In astfel de oameni au fost trase gaze lacrimogene. In mijlocul lor. Fara nici un motiv. Am avut si eu partea mea. Doar de doua ori, o bagatela fata de ceea ce au patit altii. Asta in zona din mijloc a mitingului, calma si vesela.M-am ridicat destul de ametit dupa a doua salva. Cineva de langa mine mi-a dat o sticla de apa. Promit sa imi amintesc ambele gesturi.Am plecat un pic inainte de nebunia finala. Au fost deja cumplite salvele de gaze dinainte. am auzit din spate, de la distanta, bubuielile de la sfarsit. Revelionul nebunilor. Am trecut pe langa sediile PSD si ALDE. Nu erau pazite in mod deosebit. Nu le-a spart nimeni nici macar un geam. In Franta ar fi fost vandalizate de catre multimea alungata cu atata violenta nejustificata de catre jandarmi.Am vazut multi oameni inimosi vineri seara. Este o Romanie frumoasa, care nu se preda banditilor agramati aflati astazi la putere. Si care o urasc din tot sufletul lor. Pentru ca nu o merita.Dar pentru care merita sa faci un efort. Fata de cei care au dat ieri cu gaze, cu apa si cu pumnul, orice om corect este din Diaspora. Din Romania noastra, nu a lor.. Et respect.