Romanii din diaspora se indreapta spre tara ca sa fie aici pe 10 august. Imagini cu coloanele de masini

Foto: Facebook/ Mario Mocan

Foto: Facebook/ Ramona Elena Popescu

Ziare.

com

Mai multe imagini publicate pe retelele de socializare ii arata pe acestia, in masini, fluturand steagul Romaniei, in timp ce vin spre casa.Iata cateva imagini din Portul Dover, Marea Britanie, unde s-au fotografiat cativa romani care au plecat impreuna din Anglia, marti dimineata."Cu fiecare km mai aproape si mai multi, va asteptam pe toti sa va alaturati noua, sa incercam sa facem o schimbare in viitorul nostru al tuturor. Deja ne simtim in Romania", a scris pe Facebook Mario Mocan, un roman stabilit in Londra, Anglia."Coloana de masini care a pornit azi-dimineata din Anglia s-a pus in miscare. Pe drum li se vor alatura si altii.M-am uitat la previziunile meteorologice, e vreme perfecta de protestat in strada, vor fi 30-31 de grade vineri si sambata, 16 grade noaptea.Ma intrebam daca n-ar fi mai bine sa punem niste corturi si sa ramanem peste noapte, daca suntem mai multi, n-au cum sa mai aresteze corturile.Ne vedem in piata, pe 10 august", a notat pe reteaua sociala Dana Hering, o romanca stabilita in Suedia.Alti romani, care au plecat la drum luni din Blackpool, Anglia, au publicat si ei poze in mediul online. Ei si-au atasat la masina steagul UK si steagul Romaniei, iar pe parbriz au lipit abtibilduri cu "Diaspora vine la Bucuresti!!"."Din Anglia (Blackpool) venim ACASA.Noi cei din Diaspora tot romani suntem! Inima noastra bate romaneste! Vrem acasa, intr-o tara condusa de oameni capabili si care sa fie in serviciul poporului!Nu mai vrem corupti, nu mai vrem sa fim condusi de analfabeti, hoti, condamnati, persoane care nu isi justifica salariul.Dorul de tara ne macina pe fiecare zi, dorul de parinti, de tot ce am lasat in urma.Romani dragi, haideti sa mai incercam macar o data sa facem curatenie in casa noastra care e Romania!", a scris in mediul online Ramona Elena Popescu, romanca stabilita in Anglia.Un alt roman, stabilit in Italia, si-a personalizat un tricou cu celebrul mesaj antiPSD - "M...PSD" - si s-a pozat in aeroport. Acesta a transmis live pe Facebook, luni seara, din Aeroportul Bergamo, inainte de imbarcare, afirmand ca "vine acasa alaturi de zeci de romani".Alti romani care nu au posibilitatea sa vina in tara pentru a participa la mitingul din 10 august lasa comentarii de incurajare la postarile celor care vin acasa si le ureaza, printre altele, "drum bun" si "succes"."Drum bun, sa ajungeti cu bine!", "Drum bun si sa auzim de bine... sa scapam tara de hoti!", "Va doresc drum bun la toti romanii din diaspora care mergeti catre casa, plange sufletul in mine ca nu ma pot alatura voua! Respect pt toti romanii ca va implicati, fiecare cum poate!" - au fost doar cateva dintre mesajele publicate in mediul online.De altfel, si romanii din tara i-au incurajat pe cei din diaspora si le-au transmis ca "ii asteapta acasa"."Drum bun! Va asteptam cu drag in Piata....VICTORIEI!", "Drum bun, fratilor! Niciun sacrificiu nu e prea mare ptr tara! Va asteptam cu drag in Romanica!" sau "Ne vedem la Bucuresti" au fost doar cateva dintre zecile de mesaje postate pe Facebook.Amintim ca romanii din diaspora, din tari precum Italia, Marea Britanie, Spania sau Germania, s-au mobilizat pe Facebook si au anuntat ca vor organiza un miting antiguvernamental in 10 august, in Piata Victoriei din Capitala.