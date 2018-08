Romanii din SUA: Suntem oripilati de brutalitatea criminala a jandarmilor. Vom trimite probe la Departamentul de Stat

Ziare.

Membrii organizatiei afirma ca sunt oripilati de brutalitatea criminala manifestata de jandarmi, chiar si dupa ore bune de la incheierea manifestatiei, cand oamenii au fost panditi in drumul lor spre casa si maltratati."Romani sau americani, inainte de orice suntem oameni, cetateni. Romanian GOP, organizatie a romanilor republicani din Statele Unite, isi manifesta dezaprobarea fata de actiunile anti-democratice, ostile, anti-cetatenesti ale Jandarmeriei Romane, privind disproportionalitatea raspunsului la manifestatiile pasnice din Bucuresti din fata Guvernului Romaniei din data de 10 august 2018, inclusiv asupra femeilor, femeilor gravide, copiilor si batranilor.Suntem oripilati de brutalitatea excesiva, chiar criminala si razbunatoare manifestata de jandarmi, chiar si la ore distanta dupa terminarea manifestatiei, cand cetatenii care plecau spre casa au fost panditi, prinsi si maltratati fara motiv, victime fiind chiar si trecatorii care nu aveau nimic de-a face cu manifestatia", se arata intr-un comunicat al organizatiei.Romanian GOP face apel catre victimele agresiunilor jandarmilor sa trimita catre organizatie filmari, fotografii si declaratii si toate acestea vor fi remise Departamentului de Stat al Statelor Unite."Romanian GOP solicita tuturor romanilor victime ale acestor agresiuni sau ale oricarui abuz petrecut in datele de 10-11-12 august in Piata Victoriei din Bucuresti, de la intimidare, insulta, batjocorire, pana la ranire corporala, distrugere a bunurilor personale sau chiar traume psihice, sa ne contacteze de urgenta.Va rugam de asemenea a ne trimite filmari, poze si declaratiile dumneavoastra, pentru ca echipa noastra de experti va aduna aceste probe intr-un document oficial care va fi trimis la Departamentul de Stat al Statelor Unite, departament care speram va face toate demersurile la nivel de stat si ambasade pentru reglementarea acestei situatii", precizeaza comunicatul.I.O.