Romanii ies vineri din nou in strada: Democratia moare in gaze si bastoane

Ziare.

com

Demonstratia intitulata "Democratia moare in gaze si bastoane" va avea loc in Piata Victoriei, intre orele 22:45 - 23:45, se arata pe pagina de Facebook a evenimentului "Vineri 17 august se implineste o saptamana de la momentul in care, la protestul diasporei, am asistat stupefiati la atacul revoltator pe care fortele dirijate politic ale jandarmeriei l-au pornit asupra cetatenilor pasnici. Potrivit datelor oficiale din 11 august, ordinul de dispersare a pietei a fost dat la ora 23:11 iar 452 de persoane au necesitat ingrijiri medicale. Acestora li se adauga cei care au dezvoltat simptome ulterior si au cautat ajutor medical in zilele urmatoare.Ne intalnim la ora 22:45 pentru a putea comemora in tacere momentul cand a inceput represiunea impotriva manifestantilor. Este nevoie sa fim cel putin 452 de persoane care sa purtam masti (chirurgicale sau pentru zugravit) si sa reamintim lumii ca democratia moare in Romania in gaze si bastoane.Noi, cei 452 care ii vom reprezenta pe victimele asaltului din 10 august, alaturi de toti cei care vor veni in Piata Victoriei, vom protesta atat impotriva celor care au comandat violentele din acea noapte cat si impotriva reprezentantilor de varf ai coalitiei toxice PSD-ALDE, adevaratii coordonatori ai abuzurilor din acea noapte si ai batjocoririi democratiei din tara noastra", arata organizatorii evenimentului. Peste 100.000 de mii de romanii nemultumiti de guvernarea PSD-ALDE au iesit in urma cu o saptamana in strada . Protestul a fost initiat de cei plecati in strainatate, carora li s-au alaturat romani din toata tara.Insa oamenii nici nu au apucat sa se adune bine in Piata Victoriei din Capitala, spre care multi au strabatut mii de kilometri din toate colturile lumii, ca manifestatia deja a inceput sa degenereze. Daca majoritatea covarsitoare protesta pasnic, au existat insa cateva zeci de huligani care au aruncat cu diverse obiecte inspre jandarmi.In loc sa izoleze acesti instigatori, jandarmii au folosit toate dotarile: canistre si grenade cu gaze lacrimogene, sprayuri cu piper, chiar si tunuri cu apa si pistoale de semnalizare. Ba chiar dupa lasarea serii jandarmii calare, insotiti de caini, au intrat printre oameni. Caii s-au speriat si s-au ridicat in doua picioare, putand fi raniti oameni.I.O.