Romanii nu renunta si ies si azi in strada. 30 de minute #PentruRomania

Cei de la Coruptia Ucide, organizatorii manifestatiei, au facut si un program al evenimentului din aceasta seara, intitulat 30 de minute #PentruRomania Astfel, intre orele 20:55 - 21:00 vor fi 5 minute de liniste, intre 21:00 - 21:05 se va intona Imnul Romaniei si se vor aprinde luminite, iar intre 21:05 - 21:25 vor fi Conversatii pentru Romania."Cei care o sa fiti in Piata Victoriei sau in alte locuri din Romania diseara, va invitam sa cream un spatiu de 30 de minute pentru Romania.20:55 - 21:00 - 5 minute de liniste. Putem folosi acest timp si ca sa recitim imnul in timpul asta, se aude mult mai bine cand multe persoane stiu mai multe strofe.: )21:00 - 21:05 - Imnul Romaniei + luminite21:05 - 21:25 - Ne asezam in grupuri alaturi de familie, prieteni sau persoane pe care tocmai le-am cunoscut acum si avem in acelasi timp conversatii constructive pentru Romania", se arata pe pagina de Facebook a evenimentului.Peste 100.000 de mii de romanii nemultumiti de guvernarea PSD-ALDE au iesit vineri in strada. Protestul a fost initiat de cei plecati in strainatate, carora li s-au alaturat romani din toata tara.Insa oamenii nici nu au apucat sa se adune bine in Piata Victoriei din Capitala, spre care multi au strabatut mii de kilometri din toate colturile lumii, ca manifestatia deja a inceput sa degenereze. Daca majoritatea covarsitoare protesta pasnic, au existat insa cateva zeci de huligani care au aruncat cu diverse obiecte inspre jandarmi.In loc sa izoleze acesti instigatori, jandarmii au folosit toate dotarile: canistre si grenade cu gaze lacrimogene, sprayuri cu piper, chiar si tunuri cu apa si pistoale de semnalizare. Ba chiar dupa lasarea serii jandarmii calare, insotiti de caini, au intrat printre oameni. Caii s-au speriat si s-au ridicat in doua picioare, putand fi raniti oameni. Protestele au continuat si sambata seara , cand zeci de mii de romani au iesit din nou in strada, in tara si in strainatate, pentru a cere demisia Guvernului Dancila. Spre deosebire de seara de vineri, manifestatiile de sambata nu au fost marcate de violente. Peste 10.000 de oameni s-au strans in Piata Victoriei si duminica si cel putin tot atatia in marile orase din tara.Oamenii au protestat pasnic, au cantat, au dansat, si-au aprins luminile telefoanelor, ca in fiecare seara si le-au ridicat cat de sus au putut, scandand celebra lozinca anti-PSD intr-un glas.