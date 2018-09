Rudele protestatarului mort dupa protestul diasporei cauta vinovati si au depus o plangere la Parchet. Sunt revoltati inclusiv de Raed Arafat

Ziare.

com

"Asteptam ca in functie de concluziile raportului de expertiza medico-legala sa vedem cine va fi in masura sa faca cercetari in aceasta cauza. Noi prezumam atat o legatura de cauzalitate intre evenimentele din 10 august, dar si o culpa medicala, intrucat dansul nu a fost transferat in termen util de la Spitalul Judetean Alexandria la Spitalul Bucuresti, unde se facusera demersuri pentru ameliorarea starii acestuia. (...)Tinem sa infirmam cele sustinute in presa cu privire la prezumtivele boli pe care le-ar fi avut inainte, acest lucru fiind confirmat prin analizele facute in luna februarie anul acesta.Trebuie clarificata si legitimitatea interventiei Jandarmeriei. Acestea doua sunt chestiunile care vor contura o eventuala vinovatie a persoanelor din Jandarmerie direct vinovate sau a celor reponsabili cu ordinul de eliberare a pietei", a declarat avocatul familiei lui Ilie Gazea, Ioana Mates.Avocatul a mai spus ca au in vedere si depunerea unei plangeri penale pe numele conducerii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, pentru ca au fost comunicate date privind bolile de care suferea protestatarul."Atrag atentia asupra faptului ca, in mod surprinzator, au fost divulgate date confidentiale cu privire la prezumtive diagnostice ale domnului Gazea chiar de persoane care se afla la conducerea ISU.Sunt surprinsa si vom face o plangere in acest sens, pentru incalcarea datelor private. S-au vehiculat, si chiar imi pare rau sa sustin ca domnul Raed Arafat a formulat asemenea chestiuni in mod public, fara sa aiba acceptul familiei. Noi suntem revoltati. In primul rand, atragem atentia in mod public si, daca se va prevala o scuza publica, apreciem ca aceasta chestiune va fi inchisa. Daca nu, vom face plangere cu privire la acest aspect", a mai spus avocatul.