Rulota si platforma din Piata Victoriei au fost ridicate in timpul noptii de angajatii primariei insotiti de jandarmi (Video)

Mai multi jandarmi insotiti de reprezentanti ai primariei au venit pentru a ridica rulota.Cristian Mihai Dide a sunat la politie si a cerut ca in Piata Victoriei sa se prezinte un echipaj pentru ca jandarmii intervin cu un flex si taie lantul rulotei. La un moment dat, acesta s-a urcat pe o masina de interventii a RATB, iar jandarmii au intervenit sa il dea jos. Coborat de pe masina, Dide a intrat singur in masina jandarmilor.Protestatarii au dorit sa incheie un proces verbal cu jandarmii referitor la lucrurile din masina pe care vor sa le recupereze. Negociatorul jandarmeriei le-a transmis ca trebuie sa il faca cu angajatii primariei, nu cu Jandarmeria Romana.Protestatarii le-au cerut angajatilor primariei sa faca proces verbal, chiar in timp ce acestia puneau sigiliu pe masina, dar acestia nu au facut.A.G.