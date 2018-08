Scenariul Erdogan nu le-a iesit. Romania nu e Turcia! Interviu

Ce credeti dvs ca s-a intamplat de fapt, la data, de 10 august in Piata Victoriei? A fost o tentativa de lovitura de stat, asa cum spun unii, au fost provocari premeditate pentru imprastierea manifestantilor, asa cum spun altii, sau a fost doar o dovada de lipsa de profesionalism din partea fortelor de ordine?

Ce rol a jucat explozia de informatii de pe Internet? Au facut bine, au facut rau imaginile si declaratiile aparute in spatiul public?

Cum interpretati dvs iesirile publice ale sefilor Jandarmeriei si ale DSU?

De ce tac cei care tac: Prefectul Capitalei, premierul Dancila, Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu, ministrul Justitiei, Avocatul Poporului?

Modul in care comunica procurorii ar trebui sa ne dea incredere in ei sau, dimpotriva, sa ne dea de gandit, adica sa ne induca ideea ca va urma o ancheta lunga, lunga, la fel ca in cazul Revolutiei, Mineriadei, Accidentului din Apuseni, incendiului din Colectiv etc?

Cum comentati iesirile publice pe acest subiect ale presedintelui Iohannis? Se putea mai bine?

De ce nu a fost gestionat la nivel de comunicare acest episod conform cutumelor intr-o tara moderna europeana, adica prin conferinte de presa ale autoritatilor? Timp de mai bine de o saptamana, nimeni nu a avut curajul sa tina o conferinta de presa. Ce e in neregula in Romania?

Ce nu au anticipat autorii scenariului a fost noua putere a maselor:, explica intr-un interviu acordatDe ce tac Liviu Dragnea, Viorica Dancila sau Calin Popescu Tariceanu la mai bine de o saptamana de la evenimente? Pentru ca scenariul nu le-a iesit si pentru ca "dovezile unei inscenari de lovitura de stat sunt atat de multe si de evidente, incat se simt incoltiti". Cat despre Klaus Iohannis, acesta "a fost informat de faptul ca mitingul din 10 august urma sa fie deturnat impotriva sa si sa i se puna in carca divizarea romanilor", sustine profesorul Dumitru Bortun in interviul acordat Ziare.com, in care vorbeste si despre structura ascunsa a societatii romanesti, "".Cred ca pe 10 august 2018 a avut loc o, de instaurare a unui regim autoritar.Scenariul este cunoscut si vine din vecinatatea apropiata: Recep Tayyip Erdogan a ajuns la putere pe cale democratica, apoi a inventat un inamic din afara, Muhammed Fethullah Gulen, care ar fi avut oameni infiltrati in institutiile statului, precum si o tentativa de lovitura de stat a acestora, in noaptea de 15/16 iulie 2016, pretext sub care a facut 15.000 de arestari, pentru ca in final sa modifice Constitutia, dandu-si puteri sporite prin desfiintarea functiei de prim-ministru; toate astea, "din dragoste pentru Turcia".La noi, Liviu Dragnea a ajuns la butoane tot pe cale democratica, a inventat un inamic extern in persoana lui George Soros, care "a facut foarte mult rau Romaniei" si care are oamenii lui, porecliti "sorosisti", in institutiile publice; functia de prim-ministru a fost desfiintata, mai urma sa disparaRamasese de gasit, iar acesta le-a fost oferit de initiativa unor romani din diaspora de a organiza un miting antiPSD pe 10 august. Un prilej care nu putea fi ratat: nu e greu sa deturnezi o manifestatie pasnica in una violenta, mai ales daca manifestantii sunt inocenti si lipsiti de experienta unor astfel de evenimente.: au fost adusi in Piata Victoriei grupuri de huligani din galeriile unor cluburi de fotbal, precum si cateva clanuri de batausi din lumea interlopa - un fel de "mardeiasi" folositi pe vremuri la spargerea unor greve muncitoresti, iar astazi pentru recuperarea unor datorii de catre camatarii ilegali.Huliganii, prezentati de televiziunile aservite Puterii drept "protestatari", au provocat fortele de ordine pentru a le oferi acestoraimpotriva adevaratilor protestatari, care demonstrau pasnic.S-a preconizat un macel si sunt tentat sa cred ca scenariul prevedea si niste morti de ambele parti: din randurile manifestantilor si din randurile fortelor de ordine -. Este cert ca toata grozavia urma sa fie pusa pe seama presedintelui Klaus Iohannis, cel mai incomod contracandidat al PSD in alegerile prezidentiale care vor avea loc in 2019.Liviu Dragnea a incercat sa mai fure ceva: startul in campania electorala.Explozia de informatii de pe Internet a contribuit enorm la elucidarea situatiei. Tot ce am afirmat mai sus poate fi sustinut de imaginile si declaratiile aparute in spatiul public.Asta nu au anticipat autorii scenariului, care mental nu au iesit din secolul XX: noua putere a maselor, care sunt noile media. Oamenii erau batuti, erau gazati, dar filmau! Multi au transmis in direct.Nu mai vorbesc de jurnalistii care si-au facut datoria de cetateni si au onorat functia presei de "caine de paza al democratiei () ". Cinste lor!Prestatia acestor reprezentanti ai unor institutii de stat a fost jalnica, deplorabila. Ea arata cat de mult a coborat nivelul de calificare, de competenta specifica, in institutiile publice.La o analiza atenta, iesirile in spatiul public ale functionarilor de stat - "la presa", cum spun ei - dovedesc ca ceea ce am spus la prima intrebare este adevarat:Ipocrizie pe toata linia! Sper din toata inima ca Parchetul General, una dintre putinele institutii care nu au fost acaparate de gruparea Dragnea, sa stabileasca adevarul si sa-i trimita in instanta pe cei vinovati.Tac fiindca nu mai stiu ce sa spuna. Scenariul Erdogan nu le-a iesit. Romania nu e Turcia! Iar dovezile unei inscenari de lovitura de stat sunt atat de multe si de evidente, incat se simt incoltiti. Daca ar iesi "la presa", nu ar putea decat sa palavrageasca in limba de lemn a doamnei Carmen Dan. Nu mai poti sa repeti la nesfarsit ca presedintele Iohannis este "sponsorul politic" al celor care au vrut sa dea jos guvernul legitim al Romaniei.. Pana si in partid au aparut reactii de protest impotriva conducerii!...Probabil ca vor reactiona, dar nu discursiv.Deocamdata, imi vine greu sa apreciez. Nu stiu ce resurse de moralitate personala si de etica profesionala au mai ramas in institutiile statului. Astazi, cand vorbim, intentiile par bune, datatoare de speranta.Se putea mult mai bine. Nici presedintele nu are specialisti in strategii de comunicare; jurnalistii la care a apelat sunt comunicatori, nu strategi ai comunicarii, nu au absolvit o facultate de Relatii Publice (ca sa ma fac inteles: sunt actori, nu regizori) . Intamplator, printre jurnalisti se gasesc si regizori, dar foarte rar, doar cand experienta suplineste studiile de profil.In cazul lui Iohannis, trebuie tinut cont de doua aspecte. In primul rand,referitoare la atributiile unui presedinte, care sunt foarte limitate. Dintre presedintii pe care i-am avut dupa 1989, el le respecta cel mai mult. Treaba nemteasca!In al doilea rand,si sa i se puna in carca divizarea romanilor, daca nu chiar un carnagiu - ceea ce ar fi avut consecinte nefaste: de la pierderea avansului pe care il are ca virtual candidat la alegerile prezidentiale de la anul, pana la posibilitatea de a se cere suspendarea lui si de a fi aprobata in Parlament.Ce sa spuna cand iese, ca sa nu denatureze pozitia lui cea reala, dar nici sa nu dea apa la moara celor care il acuza ca nu e impartial, care il pandesc si care abia asteapta sa greseasca? Nu e mai intelept sa se abtina? Putina austeritate luterana nu strica!Episodul nu a fost gestionat ca intr-o tara "moderna europeana", fiindca Romania nu e o tara moderna. Principala problema a tarii noastre este tocmai deficitul de modernitate: Romania a intrat in secolul XXI, secolul globalizarii si al civilizatiei post-industriale, cu jumatate din populatie la tara, cu modele culturale pre-moderne, cuCu alte cuvinte, noi nu am finalizat procesul de modernizare inceput la 1848, iar structura ascunsa a societatii romanesti, un fel de structura de rezistenta, estemostenita de la regimurile fanariote, in care fiecare nivel depinde de cel superior si stoarce cat poate de la cel inferior.E un fel de "societate paralela", formata din: cei care produc valori materiale si spirituale; deasupra lor, cei care au acces direct la resurse: pe vremea fanariotilor - micii boieri, apoi arendasii, apoi activul local de partid si de stat, iar azi - baronii locali; deasupra acestora au fost, de-a lungul timpului, marii boieri, birocratia statala, activul central de partid si de stat, iar astazi -M-ati intrebat ce este in neregula in Romania. Asta este in neregula, existenta acestei structuri invizibile, care ne guverneaza viata si ne determina destinele:. EaDoar o mica parte dintre romani refuza aceasta formula si doresc sa fie recunoscuti drept cetateni, egali in fata legii, cu drepturi si cu obligatii, cu libertatile care decurg din statutul de cetatean.Unii au ramas in tara si se lupta pentru acest statut, altii si-au luat lumea in cap si s-au dus in tari in care li se recunosc drepturile si libertatile cetatenesti.In ziua de 10 august 2018, in Piata Victoriei din Bucuresti au demonstrat si unii, si altii. Au protestat impotriva PSD, dar de fapt au demonstrat impotriva acestei structuri ascunse a societatii romanesti:. Actuala conducere a PSD nu este decat varful acestei piramide, partea vizibila a aisbergului.