Sebastian Cucos, seful Jandarmeriei Romane la protestele din 10 august, a fost trecut in rezerva

"Astazi am luat o decizie foarte importanta. Avand in vedere concluziile comisiei medicale de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne si cererea ofiterului in cauza, incepand cu data de astazi, colonelul Sebastian Cucos a fost trecut in rezerva", a declarat Marcel Vela, miercuri, intr-o declaratie de presa sustinuta la sediul MAI.Sebastian Cucos este urmarit penal pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la abuz in serviciu si complicitate la participatie improprie la purtare abuziva in forma continuata, dupa violentele din 10 august 2018, dosarul fiind instrumentat de DIICOT.Colonelul Sebastian Cucos a revenit la conducerea Jandarmeriei Capitalei in august 2019, dupa ce i-a expirat imputernicirea in functia de prim adjunct al Jandarmeriei Romane.